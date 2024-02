Jorge Fossati vs. Eddie Fleischman se cruzaron fuerte en entrevista y no le miró a la cara

Pocas veces se le vio tan enojado al profesor Jorge Fossati, quien esta vez no se guardó nada y despachó por completo contra un periodista. Cara a cara tuvo segundos de tensión con el popular Colorado, quien se acercó a entrevistarlo para el canal Willax. Ahí es donde el seleccionador nacional se mandó con fuertes calificativos, para poder hacer saber su malestar por comentarios.

Eddie Fleischman se ve expuesto ante las palabras del profesor de nacionalidad uruguaya: “Usted hizo un comentario en redes que me llegó. Usted, directa o indirectamente, dice que yo no acepté o que no se aceptó el juego con Italia. Utilizando sus palabras exactas: arrugué, cagón. Yo no soy cagón, yo no arrugo, y tengo 30 años de profesión como entrenador que hablan por mí mismo”.

De manera casi inmediata lo interrumpió Eddie Fleischman a Jorge Fossati, señalando que era solo una opinión. A lo que El Flaco replicó rápido: “Y bueno, perfecto, es una decisión equivocada. Pero no le voy a aceptar que es un cagón o de alguien que arruga. Lo que yo hice, señores peruanos, hinchas peruanos, dije rivales sudamericanos y/o centroamericanos. Estaba bueno, para mi gusto, para reencontrarnos con los hinchas peruanos”.

El Nono estaba muy molesto por todo lo que dijo Eddie Fleischman. Esta vez Jorge Fossati disparó todo su arsenal más pesado: “Si usted piensa que puede decirle a cualquier persona que es un cag*n o que arrugó y no es ofensivo, entonces estamos en otra sintonía, amigo. Usted ya argumentó su posición como una hora y ahora cuando yo quiero, no me deja”.

Es más, nunca lo miró a la cara, solo atinó a conversar casi con la cámara de televisión que estaba grabando en ese momento. Una clara señal de disconformidad con lo que antes pudo oír: “Lo que yo hice, señores peruanos, hinchas peruanos, que son los únicos que me importan, dije rivales sudamericanos y/o centroamericanos. Estaba bueno, para mi gusto, para reencontrarnos con los hinchas peruanos”.

¿Por qué llamaron cag*n a Jorge Fossati?

Eddie Fleischman señaló antes que rechazar los grandes partidos amistosos son un error gigante para la Selección Peruana. Afirmando que era un acto poco valiente, en búsqueda de rivales sencillos como los que jugarán ahora frente a La Blanquirroja. A todo eso se refirió esta vez Jorge Fossati, quien se la tenía guardada como podemos ver.

¿Contra qué equipos jugará Perú?

Los primeros amistosos internacionales de Jorge Fossati con la Selección Peruana son contra equipos de CONCACAF: “¡Vuelve nuestro cariño bonito, vuelve la bicolor! Junto a la mejor hinchada, enfrentaremos a Nicaragua y República Dominicana”. Publicó hace unas semanas la Federación Peruana de Fútbol en sus redes sociales. Ahí debutará el profesor, ex Universitario de Deportes.