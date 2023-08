Sporting Cristal ha tenido un año hasta el momento aceptable, tal vez fue eliminado luchando en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. Pero, desde hace varias temporadas cuenta con joyas, que la vienen rompiendo en la Liga 1.

Uno de ellos es Jhilmar Lora, que viene siendo pretendido por varios clubes, no solo en Perú, sino en el extranjero. No obstante, una de las cosas que ha sido criticado por los hinchas celestes, es que no ha querido renovar y supuestamente solo ha visto su beneficio.

Sin embargo, al parecer todas esas críticas quedarían en el aire, ya que el lateral derecho rimense se quedaría en el club hasta fin de año, todo con el fin de que ambas partes salgan beneficiadas. Esta información la dio el periodista deportivo Gustavo Peralta.

“A pesar de haber tenido propuestas importantes en el exterior (específicamente del fútbol argentino), Jhilmar Lora se quedará en Sporting Cristal. El defensa prioriza el buen proyecto que le ofrece el cuadro celeste. Claramente, el objetivo del jugador es emigrar el próximo año, pero que gane siempre el club por el esfuerzo que han hecho por él desde hace años. Entiende que es un tema de principios y valores”, escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

Por último, lo más probable es que el cuadro de la Florida se pronuncie en las próximas horas, esta gran noticia para ellos y para todos sus seguidores.

¿Cuándo juega Sporting Cristal su siguiente partido?

El siguiente partido de Sporting Cristal es el día domingo 6 de agosto a las 3:15 PM en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 en el Estadio Municipal de Tarma contra ADT de Tarma.

Así marcha Sporting Cristal en la tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2023

Sporting Cristal ha disputado 6 partidos, y se ubica en la posición 1 con 4 partidos ganados, y 2 empatados, con 14 goles a favor y 3 goles en contra.