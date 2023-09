En otros momentos esto habría sido una noticia donde se podría escandalizar todo por el accionar del intérprete. Sin embargo, desde que agarró el timón Juan Máximo Reynoso Guzmán las, era viable poder notar este tipo de acciones en la Selección Peruana.

Como nuevo director técnico de La Blanquirroja, su misión primordial es ver un ambiente calmo, tranquilo, sin personalidades externas que rompan la paz del grupo. Esa es la principal razón por la que la periodista deportiva, Talía Azcarate cuenta este hecho.

Durante última edición de D&T, en el canal de Jesús Alzamora, la conductora reveló este suceso: “Hoy se me bajó la presión en la mañana, pero se lo voy a compartir a ustedes. Yo viajaba mañana en el chárter de la selección peruana y me parecía un poco raro que Juan Reynoso permita que vayan periodistas dentro del avión porque es tan hermético que en la Videna han cerrado todo, es más el hincha israelita ni siquiera puede ver las prácticas”.

Juan Reynoso y su radical decisión:

Acompañada de Diego Rebagliati, fue explicando como pasó todo: “Yo me iba mañana en el chárter de la selección, me levanté 7:30 a.m. veo mi celular y me ponen: Talía no va a ser posible ir en el chárter de la selección, el técnico ha dicho que no puede haber nadie que no sea parte del comando técnico, jugadores o gente que trabaje en la FPF, entonces, le dije que era broma porque esto me lo hacen pasando un día. Me respondieron diciendo que han tratado de hacer todas las gestiones posibles, pero no se va a poder porque es un tema de concentración para que no se filtre nada”.

Como señalamos en un comienzo, los periodistas en general saben las maneras del nuevo seleccionador nacional. Por eso lo toman como algo normal, asumiendo que era posible verse envuelto en estos entretelones: “Y Juan Reynoso me bajó el dedo. No es una cuestión personal, la verdad todo muy bien con él. Ya le dimos la vuelta al asunto y vamos a hacer el contenido allá, así que todo bien”.

¿Cuándo juega la Selección Peruana vs. Paraguay por las Eliminatorias?

El siguiente partido de la Selección Peruana será contra Paraguay en el Estadio Antonio Aranda del Club Atlético 3 de Febrero, encuentro válido por la primera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver el partido entre la Selección Peruana vs. Paraguay por Eliminatorias?

El partido de la Selección Peruana vs. Paraguay por las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 será a las 5:30 p.m este jueves 7 de septiembre y se verá en los siguientes canales: América Televisión y ATV para señal abierta, Movistar Deportes en cable y las aplicaciones de streaming son: América TVGO y Movistar Play.