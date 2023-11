La Selección Peruana no pudo sumar tres puntos y solo logró una unidad tras empatar ante Venezuela. Chocando por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas, el cuadro de Juan Reynoso dejó más dudas que certezas y gran parte de la fanaticada ya pide su salida.

Ante esto, el técnico Juan Reynoso brindó una conferencia luego del empate ante Venezuela y dejó en claro que no piensa en renunciar a la Selección Peruana: “Hoy no ha pasado y ojalá no pase”, habló sobre la idea de renunciar. “Porque si pasara, no tendría problema en dar el paso al costado”, señaló.

Si bien dejó en claro que no renunciará a la Selección Peruana, al menos por ahora, Juan Reynoso también mencionó que él siente que es el técnico ideal para Perú: “Sí, estoy seguro que soy el técnico indicado. No tengo la intención de convencerlos”, precisó.

Lo cierto es que la noticia también indica que Juan Carlos Oblitas había pedido directamente la salida de Juan Reynoso. Exigiendo su renuncia a la Selección Peruana, el ‘Ciego’ mencionó que el estratega no debería seguir. Ante esto, el técnico mencionó que “no sabe nada sobre el tema”.

Así pues, el panorama de la Selección Peruana es desolador. Últimos en la tabla de posiciones con apenas dos puntos, un gol anotado y sin idea de juego, tal parece que Juan Reynoso no cederá y seguirá al mando de Perú, mientras que parece casi un hecho que una opción al Mundial se esfuma.

¿Cuándo termina el contrato de Juan Reynoso en la Selección Peruana?

Juan Reynoso tiene contrato en la Selección Peruana hasta diciembre del 2025, así mismo lo difundió el entrenador. Firmando con la Federación Peruana de Fútbol hasta el final de las Eliminatorias, el estratega ha dejado en claro que no se irá antes.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana por Eliminatorias?

La Selección Peruana ahora tiene que disputar la Copa América en la temporada 2024 y por Eliminatorias recién volverá a jugar en el próximo septiembre. Con un calendario más apretado, chocará ante Colombia de local y Ecuador de visita.