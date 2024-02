Definitivamente el paso de Juan Reynoso por la Selección de Perú no fue bueno, pero a nivel de clubes también tiene algunos episodios oscuros. Este fin de semana un ex dirigido por el DT contó una cruda anécdota en donde su entrenador lo insultó y lo maltrató.

Gary Correa, de larga trayectoria por clubes de la Liga 1, conversó con el programa Cojo y Manco y contó una anécdota con Reynoso, cuando este dirigía a Universitario de Deportes y Correa jugaba en Juan Aurich allá por la temporada 2009.

“Juan me dice: ‘así que te gusta pisar la pelota. Ya te cag… el fútbol da vueltas. No le hice caso (…)”, cuenta Gary Correa en Cojo y Manco. “Luego le escribo a Raúl y me dice: Después del partido se agarró con Rabanal por no marcar”, dijo cuando se enfrentaron y Correa tiraba jugadas técnicas.

Meses después, Reynoso pasó a ser el DT de Juan Aurich, club en el que Correa se desempeñaba. Desde su primera interacción el entrenador mostró sus intenciones de desquite con el futbolista según cuenta el volante de 33 años de edad.

“A mitad del año llega a Aurich y me dice: ‘te acuerdas de que el fútbol da vueltas, ahora pe. Me mandó a reserva. Ya sabía que Juan me había puesto la cruz, me tire al abandono”, contó.

Finalmente Correa tuvo que salir de Aurich tras haber sido enviado a la reserva y haber perdido protagonismo y no escondió su enojo con el DT. “De Aurich sí me fui medio peleado con Juan. Venía y me decía, no vas a jugar. Si yo no rotaba, Gary no salía ni en lista de convocados”, finalizó.

Las estadísticas de Juan Reynoso en la Selección de Perú

En su corto paso por la Selección de Perú, Juan Reynoso dirigió 14 partidos, entre amistosos y oficiales de Eliminatorias. El DT ganó solo 4 partidos con ‘La Bicolor’, empató 3 y terminó perdiendo 7. Su equipo apenas hizo 9 goles, mientras que recibió 16.

¿En qué puesto quedó la Selección de Perú tras el paso de Juan Reynoso?

Tan malo fue el paso de Juan Reynoso por la Selección de Perú, que el equipo nacional se encuentra en la última posición de las Eliminatorias rumbo al mundial de 2026. Perú jugó 6 partidos, no ganó ninguno, apenas anotó 1 gol y recibió 8. Suma 2 unidades y está 5 de los puestos de clasificación.