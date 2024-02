Desde Universitario de Deportes existe una ilusión enorme de cara a lo que será el partido que viene contra Atlético Grau en el Estadio Monumental “U”. Tal como lo fuimos mencionando en ediciones pasadas, el equipo merengue viene modificando poco a poco, lo que será el once titular ideal del profesor Fabián Bustos. Donde ya sobresalen cuatro jugadores que son considerados como piezas claves.

El Diario Depor mediante el periodista Wilmer Robles, lo pone como ‘El cuarteto de Bustos’: “En la cancha, el fútbol que recorre por sus venas debe tener buen pie en todas sus líneas, pero las sociedades nacen en la medular. La recuperación del balón empieza por Rodrigo Ureña, y el servicio para los que más saben: Jairo Concha, el atrevido volante que cumplió su sueño al jugar con el escudo de la ‘U’ en el pecho. Andy Polo, el incansable extremo derecho que le pega al balón hasta con la zurda como en Trujillo”.

Completando acá los nombres restantes para el nuevo Universitario: “Más adelantado, ‘Orejas’ Flores, el hijo pródigo que volvió por la estrella número ‘27′, quien contribuye con los ‘goles importantes’, y últimamente se sumó ‘Cancha’ Gonzales, quien de a poco asoma como la variante de Martín Pérez. Juntos son el cuarteto del cordobés, que ilusiona al universo crema en el año de su centenario”.

Quedando entonces, pasando a limpio, una alineación que viene de esta manera: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Christofer Gonzáles, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, Nelson Cabanillas; Edison Flores, Diego Dorregaray. Muy cerca de poder tener a la mejor once posible, porque todavía falta un intérprete de por medio.

¿Cuándo vuelve Alex Valera?

Alex Valera es el futbolista que debe entrar al once trabajado por el profesor Fabián Bustos en las últimas jornadas de entrenamiento. Quien todavía no puede debutar en la Liga 1 por una sanción en su contra, después de haber insultado al Edwin Ordoñez en la temporada 2023. Pero eso no queda ahí, también habrá una petición especial sobre este goleador nacional.

¿Alex Valera jugará contra Alianza Lima?

Desde la “U” quieren tener a Metralleta lista para el clásico ante Alianza Lima: “Cumplida la segunda fecha post encuentro ante Atlético Grau de este sábado en el Monumental, la ‘U’ apelará la reducción de suspensión a solo tres fechas para que juegue el primer clásico del centenario. ¿Aceptará la CJ de la FPF?”. Dependerá de lo que diseñan las autoridades.

¿Cuál es la idea de juego de Fabián Bustos?

Poco a poco se irá formando el nuevo estilo de juego de Universitario de Deportes. Donde predomine una línea de cuatro defensores, cinco volantes, y un solo atacante en punta. Esto dependerá de cómo se presenten los rivales en cancha. Fabián Bustos es un estudioso metódico, cuando lo crea necesario tomará la determinación de poder cambiar el sistema táctico, el famoso parado de pizarra.

¿Estará lleno el Estadio Monumental “U”?

Para el partido por Liga 1 contra Atlético Grau de Piura, se verá una casa llena en Universitario de Deportes, después de la enorme goleada que le metieron a Carlos A. Mannucci en Trujillo. El Estadio Monumental “U” albergará a más de 60 mil personas, las entradas están próximas a ser vendidas al ciento por ciento. Los fans también juegan su partido aparte, comprando los boletos.