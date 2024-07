Lo que termina siendo una verdad absoluta es que la alegría de Kevin Quevedo al llegar a nuestra capital, existe, es latente, y se puede palpar al ciento por ciento. El nuevo delantero de Alianza Lima cuenta con la principal oportunidad de firmar su contrato con el equipo del pueblo. Ya está en la capital peruana, y si no pasa nada extraño, llegará al conjunto del cual es hincha en lo absoluto.

¿Qué dijo Kevin Quevedo en su previa de llegar a Alianza Lima?

En su conversación muy a la pasada con la prensa nacional, Kevin Quevedo habló sobre el presente de Alianza Lima y lo que podría ser la llegada del capitán de la Selección Peruana al conjunto íntimo, una emoción grande. Esto fue lo que le declaró a los periodistas que estuvieron en el aeropuerto internacional Jorge Chávez: “Sería muy bonito jugar (con Paolo Guerrero)”.

También, expuso por qué regresó al conjunto victoriano, dejando una carrera en franco ascenso en Ecuador. Kevin Quevedo cometió casi una locura, cortando su progreso en el extranjero, teniendo la oportunidad de quedarse por allá. Pero, esta vez sus sentimientos fueron más fuertes que nunca: “Le tengo mucho amor y cariño a la camiseta de Alianza Lima. Realmente es muy lindo volver a casa”. Con esto nos damos cuenta que lo veremos por la señal de (Disney+).

El mensaje a la pasada de Kevin Quevedo nos dice que tiene mucha esperanza en lo que pueda pasar ahora mismo. El delantero le dio unas palabras a todos los hinchas, que esperan esté muy cómodo en su segunda etapa con camiseta de Alianza Lima: “Que tal familia espero reencontrarnos y esperamos tener un gran año”. Lo esperan con los brazos abiertos en el plantel de Alejandro Restrepo.

Kevin Quevedo jugando en Alianza Lima. (Foto; Getty).

¿En qué posición jugará Kevin Quevedo en Alianza Lima?

La información sobre su estilo de juego actual, nos la presenta el Diario Depor: “En cuanto a la posición que ocuparía en la once de Alejandro Restrepo, Depor pudo conocer que Kevin Quevedo se desempeñaría detrás del punta, como segundo delantero y acompañante fijo del ‘9′, Hernán Barcos. En la escuadra ecuatoriana, el peruano se desempeñó un rol similar, actuando detrás del delantero principal. Además, es importante señalar que también podría jugar como carrilero si es necesario”.

¿Qué dicen en la Universidad Católica sobre Kevin Quevedo?

Su ahora ex entrenador, Jorge Célico expuso en el programa Mano a Mano, lo que piensa sobre el extremo nacional: “Cuando yo lo traje, me cuestionaron de su juventud. Y yo decía que era una persona excepcional. Nunca me faltó, nunca me puso mala cara, nunca dejó de entrenar. Estoy feliz con él, hoy nos despedimos. Me da mucha tristeza porque lo quiero. Los entrenadores tenemos eso, nos vinculamos en demasía con un jugador. A Kevin lo quiero mucho y le deseo lo mejor a él en Alianza”.

Destacando a la persona, a Kevin Quevedo por encima del profesional, quien lo sorprendió gratamente: “Es otra persona a lo que yo había leído. Ya en Garcilaso se portó muy bien. Cumplió con todas las normativas y tácticamente me rindió muchísimo, motivo por el que pudimos ingresar a la Copa Sudamericana. Tengo una carrera muy larga en Ecuador y arriesgarme a traer un jugador no es sencillo porque uno juega su prestigio”.

Finalmente, expuso la razón principal para que Kevin Quevedo deje la Universidad Católica de Ecuador: “Alianza es el equipo que lo lanzó a la fama. Lima es su ciudad. Soy un entrenador que no corta las alas a nadie. Si me decían qué hacer, no lo dejaba hasta fin de año. Jugó de titular todo el último partido (…) En Alianza puede jugar tranquilamente, es una institución importante del fútbol peruano. Es un jugador rebelde, de esos desafiantes que me gustan a mí”.