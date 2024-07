Una vez completado su proceso de venta, salida al extranjero, la vida para el universo de Alianza Lima cambió, pero no solo ellos serían los afectados con la ausencia de su talento. También la Selección Peruana principio, porque el reglamento FIFA pide 5 años como mínimo para ser elegible por algún combinado patrio. Recién Kevin Serna cumplió tres temporadas consecutivas desde que activó ese requerimiento, por ende, no califica por ahora, todo hace pensar que no llegará al mínimo requerido.

¿Selección Peruana podrá convocar a Kevin Serna en Fluminense?

En el programa Mano a Mano, adelantó Narciso Algamis, representante del ex ADT Tarma: “Kevin Serna está nacionalizado, el tema es que para jugar en la selección debe pasar cierta cantidad de años consecutivos para que pueda pertenecer a la selección. Si se corta, se corta, imaginarás en una oportunidad de esta, donde sea, que sé yo. Por ahí si anda bien en el equipo que esté, lo llaman de Colombia, pero a mí me gustaría verlo jugar con la camiseta de Perú, que era la ilusión de todos nosotros. Bueno, si no se dan los tiempos, qué te puedo decir”.

¿Kevin Serna quiere jugar en la Selección Peruana?

Es más, en una nota para el canal del estado, TV Perú Deportes, mencionó el propio representante de Kevin Serna que la intención principal era vestir los colores de La Blanquirroja, pero la respuesta parece ser negativa en estos momentos: “Tenía muchas ganas de pertenecer a Perú, pero ahora tendrá que jugar muy para que lo convoquen en Colombia jugando él en Brasil”.

Narciso Algamis expone que las puertas de la Selección Peruana están cerradas desde el momento en que firmó contrato con el Fluminense de Brasil: “A nivel documentación y tiempos, yo calculo que (jugar por Perú) está descartado”. Lo cierto es que esto podría modificarse en caso esté visitando nuestro país por lapsos cortos y de manera constante, pero entendemos que esa rutina por lo menos para El Parcero no está en sus planes a corto plazo.

¿Qué requisitos exige FIFA para los jugadores nacionalizados?

1) Nacionalidad: El jugador debe haber adquirido la nacionalidad del país que desea representar. Esto puede implicar el proceso de naturalización, que varía según el país. Algunos países tienen requisitos específicos de residencia y otros factores para otorgar la nacionalidad.

2) Residencia: Muchos países exigen que el jugador haya vivido en el país durante un período mínimo antes de ser elegible para la selección nacional. La FIFA generalmente requiere un mínimo de cinco años de residencia continua después de cumplir los 18 años, si el jugador no tiene ninguna conexión ancestral con el país.

3) No haber jugado para otra selección nacional: Si el jugador ha representado a otra selección nacional en competiciones oficiales, es probable que no sea elegible para cambiar de equipo, aunque hay algunas excepciones y reglas específicas de la FIFA que pueden permitir cambios en ciertas circunstancias.

4) Conexión familiar: Si el jugador tiene padres o abuelos nacidos en el país, puede ser elegible para la nacionalidad y, por lo tanto, para la selección nacional sin necesidad de cumplir con los requisitos de residencia.

Así juega Kevin Serna, nuevo refuerzo de Fluminense:

5) Regulaciones de la FIFA: La FIFA tiene reglas específicas sobre la elegibilidad de los jugadores para representar a una selección nacional. Estas reglas incluyen criterios como la edad en que el jugador adquirió la nueva nacionalidad y las competiciones en las que ha participado previamente.