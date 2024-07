Alianza Lima se olvida de lo que es la salida de Kevin Serna, trabaja en mejorar lo que le queda de plantilla y temporada. Por eso, con el dinero que ingresarán gracias a la venta del extremo nacido en Colombia, habrá una oportunidad grande de poder avanzar como institución. Al punto de invertir en algo que es muy necesario, y obviamente, pasa por el pedido del profesor Alejandro Restrepo. Eso se puede cumplir ahora mismo.

¿Alianza Lima comprará el pase de Juan Pablo Freytes?

Marcello Merizalde expone lo que pasará con el equipo blanquiazul, el cual tomará la decisión de ampliar sus inversiones. Haciendo crecer su plantel con un jugador que está dando que hablar con su buen rendimiento, para después venderlo seguramente: “Con el próximo ingreso económico, entre las prioridades de Alianza Lima se encuentra adquirir la ficha de Juan Pablo Freytes, perteneciente a Newell ‘s Old Boys”. Entonces seguiremos viendo sus jugadas por la señal de (Disney+).

Lo cierto es que Alianza Lima ahora mismo tiene la prioridad de poder comprar el pase de Juan Pablo Freytes, quien está tazado en aproximadamente 700 mil dólares según fuentes internas. El club blanquiazul podría estarse llevando el 80% de sus derechos económicos, para poder gestionar su contrato como jugador absoluto, ante una posible venta a mediano plazo. En este punto, sin duda alguna, le dieron en el clavo, trayendo a un defensor que no le costó nada adaptarse a las exigencias de equipo grande.

Es más, revisando el archivo, nos damos cuenta de que el jugador está abierto a quedarse toda la vida en Alianza Lima. Lo contó el propio Juan Pablo Freytes en una entrevista para Diario El Diez: “Si me quedo, perfecto, y si no se da, por decisión del club o mía, vamos a tratar de dejar algo. Yo creo que no habrá problema de que me quede un año más. Aunque sea que me compren, sería lo ideal”.

Juan Pablo Freytes y Kevin Serna en Alianza Lima. (Foto: IMAGO).

Juan Pablo Freytes fue una de las figuras del último partido entre Alianza Lima y la Universidad César Vallejo en Trujillo. Ya establecido como carrilero por izquierda, logró ser el mejor en su zona. Recordemos que los íntimos formaron con Campos; Noriega, Zambrano, Garcés; Zanelatto, Arregui, Rodríguez, Cabellos, Freytes; Barcos y Serna. DT: Restrepo. Ellos fueron los que ganaron los tres primeros puntos del Torneo Clausura 2024.

¿Hasta cuándo tiene contrato Juan Pablo Freytes en Alianza Lima?

Juan Pablo Freytes está en Alianza Lima en condición de préstamo y termina su vínculo en diciembre del 2024. Perteneciéndole el pase a Newell ‘s Old Boys, con el cuadro de Argentina tiene contrato hasta diciembre del 2025. Después de eso podría decir que está libre de acción para poder negociar con quien le parezca. Pero en Alianza Lima no quieren perder el tiempo, y piensan que es un jugador fácil de exportar.

¿Cuánto gana Juan Pablo Freytes en Alianza Lima?

Juan Pablo Freytes estaría ganando alrededor de 20 mil dólares mensuales en Alianza Lima según fuentes internas del club victoriano. Contando con 24 años, su valor aumenta y más si llega para ocupar una plaza de extranjero en el cuadro de Perú. La idea es que se quede más tiempo, al punto de convertirse en uno de los mejores pagos del plantel, en caso pueda asegurar su estancia en Matute.