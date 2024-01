La noticia más llamativa de la última noche en Alianza Lima fue Kevin Serna, el futbolista de nacionalidad colombiana, fue presentado como una opción para emigrar cuando recién había llegado a tienda blanquiazul. El extremo tendría ofertas claras para poder dejar el ambiente de Matute, lo contó en su cuenta de Twitter el reportero principal, Alfredo Ccasa Godoy, de TV PERU DEPORTES.

El propio periodista deportivo fue más allá, y dio detalles de lo que pasaría ahora mismo con el ex ADT Tarma: “Alianza Lima ya tendría conocimiento del interés de clubes de Brasil y Europa, por #Kevin Serna. Se conoció también que el DT de la Selección de Colombia, Néstor Lorenzo, ha solicitado a sus allegados videos de los partidos del volante de 26 años”.

La realidad es que el arranque de Kevin Serna en Alianza Lima despierta una ilusión tremenda para el pueblo íntimo. Quien esperaba la adaptación del futbolista que supo jugar la segunda división de Perú en el Cultural Santa Rosa. Ahora, con varias temporadas encima en la Liga 1, parece haber pasado de todo, y no le afectó en nada su llegada a un grande absoluto del campeonato Descentralizado.

Los partidos de Alianza Lima con o sin Kevin Serna desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Suscríbete ya mismo!

¿Alianza Lima dejará ir a Kevin Serna?

Ahora, no solo estamos hablando de un ramillete de ofertas para Kevin Serna, quien se mostró como el mejor jugador de Alianza Lima en esta pretemporada. Si no, también una chance de emigrar para poder ser tomado en cuenta en la Selección Nacional de su país. Aunque él contó que Perú era su segunda casa, y estaría feliz de vestir La Blanquirroja. Pero si la sangre llama, ahí no puedes hacer nada.

¿Kevin Serna podría ser convocado en Colombia?

Es importante este último aspecto, porque en el comando técnico de Colombia, como entrenador, está un viejo conocido por nosotros como es el profesor Néstor Lorenzo, quien dirigió a FBC Melgar hace poco. No sonaría descabellado que lo pueda ver como un producto a potenciar por esa banda derecha. Kevin Serna demostró estar a otro nivel, a otra velocidad, y eso gustaría mucho en la idea del conjunto cafetero.

Volviendo un poco al cúmulo de ofertas que aparecen por Kevin Serna, resulta llamativo como ligas del primer mundo parecen enfocarse en el natural de Popayán, Colombia. Quien a sus 26 años estaría probando el sabor del éxito en el extranjero donde seguramente nunca imaginó estar. Bien por él y por el dinero que le podría dejar a Alianza Lima si es que se termina marchando como se habla ahora mismo.

¿Cuánto vale actualmente Kevin Serna?

El futbolista colombiano hoy en Alianza Lima, con pasado en el C. Sportivo Luqueño de Paraguay, C. D. Los Chankas (antes Cultural Santa Rosa), y ADT Tarma, según Transfermarkt, está tazado en un millón de euros aproximadamente después de un par de grandes temporadas en la Liga 1. El equipo que se lo quiera llevar, estaría abonando ese aproximado, hay que esperar el desenlace.