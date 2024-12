Fabián Bustos y el equipo especial de contrataciones en Universitario de Deportes pisan segunda porque el tiempo les juega en contra ahora mismo. Deben conseguir lo más pronto posible a su nuevo goleador, porque la temporada 2025 no alcanza solamente con la presencia de Alex Valera. Ya se sabe que Raúl Ruidíaz no volverá a mediano plazo. Lo competitivo es algo que no se negocia dentro del actual bicampeón, que estará soñando con la Liga 1 y, competir también en la siguiente Copa Libertadores.

¿Qué delantero busca Universitario de Deportes?

El Diario Depor, mediante su periodista Wilmer Robles Tadokoro, apuntó a lo que está buscando el conjunto merengue en estos momentos. Con detalles novedosos: “Sin embargo, las cremas están contra el tiempo. Depor pudo conocer que la ‘U’ tiene hasta el próximo 3 de enero para encontrar a su nuevo atacante, sabiendo que se aproxima el inicio de las competencias. Por ello, tendrán que cerrar este tema lo antes posible. En medio de ello, Leonardo Castro se convirtió en la nueva prioridad para el 2025”.

¿Universitario de Deportes podrá fichar a Leonardo Castro?

Lo que explica el comunicador es claro: “Sumarlo al equipo es una misión complicada, pero no imposible. Eso sí, el tema contractual podría ser un obstáculo, ya que Castro tiene contrato con Millonarios hasta 2025, y su actual club no está dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. Sin embargo, el proyecto que Universitario le plantee podría ser el camino. Depor conversó con el agente del jugador, César Tobón, quien declaró lo siguiente: “Me llaman de todo el mundo por él, todos los equipos lo quieren, pero Millonarios no lo va a soltar así””.

¿Cuál es la actualidad de Leonardo Castro?

En este momento, puede decirse que es un delantero con presente confiable, en caso llegue a Universitario de Deportes: “A pesar de que el histórico Radamel Falcao se unió a las filas de Millonarios esta temporada, no ha logrado consolidarse como el ‘9′ del equipo, ya que Castro demostró estar más efectivo en el área rival. No solo Universitario busca sumarlo a su cuadra para el próximo año; su rendimiento despertó el interés de otros equipos. En este 2024, lleva 21 goles en 37 partidos, contando el torneo local y la Copa Libertadores. Es un ‘9′ con experiencia y que vive un gran momento de cara al arco”.

Leonardo Castro en Millonarios de Colombia. (Foto: IMAGO).

Los números que muestra el atacante cafetero despertaron el interés del equipo de Fabián Bustos. Porque no es casualidad, que un campeonato de tanta competitividad, sobresalga, de esta manera, a final de temporada: “El año anterior, Castro anotó 11 goles y dio dos asistencias en el torneo colombiano. El colombiano, de 1,78 metros de altura, destaca por su presencia en el área y su capacidad para definir tanto con la pierna derecha como con la izquierda. Además, se asocia bien con sus compañeros, realizando paredes que lo dejan frente al arquero”.