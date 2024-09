En el fútbol lo más importante siempre será el espectáculo y la pelota bien llevada dicen quienes no conocen más allá del deporte rey. Los grandes protagonistas serán los seres humanos, porque de ellos nacen las formas para poder competir. En este caso, Christian Cueva ya cumplió un tiempo en silencio después de haber sido expuesto ante la sociedad peruana como un agresor. Aladino no tiene trabajo y no puede estar en paz consigo mismo.

¿Qué le pasa a Christian Cueva actualmente?

El Cuto Guadalupe contó que habló con Christian Cueva recientemente, alertando a las personas que lo critican al día de hoy, sin saber como está sufriendo: “Yo lo considero más que un amigo, lo considero un hijo. Es un buen muchacho. He podido conversar con él, jamás me voy a sumar al cargamontón, ni justificar tampoco. Si hizo mal, lo agarraré yo y hablaré con él. Yo he llorado cuando he hablado con él por videollamada”.

Durante la nota para el programa de espectáculos, América Hoy, el ex defensor y capitán de Universitario de Deportes, hace un llamado de atención a quienes hoy piensan lo peor sobre Christian Cueva. El ex Alianza Lima está viviendo instantes que no se le desearía, ni al peor de sus enemigos: “Nadie se pone a pensar que este muchacho puede atentar contra su propia vida. Nadie piensa eso. Piensan que él es el malo, que tiene que morir”.

¿Piensa dejar el fútbol de manera definitiva?

La decisión de Christian Cueva es volver en el tiempo para poder cuidar de los suyos. Ante los rumores de dejar el fútbol profesionalmente, esto contó El Cuto Guadalupe en confianza. Confianza ciega en que logrará mejorar pronto: “Ha hecho un mea culpa conmigo, lógico, le he dicho que cuente conmigo para lo que sea. Él solamente quiere su calma, su paz, quiere trabajar, para ayudar a su familia, a sus padres, con esa plata”.

Es más, saliendo un poco del fútbol y color. Contó que su relación con la ex pareja de Jefferson Farfán, data de épocas pasadas, dándole más peso a los comentarios del mundo de los espectáculos. El Cuto Guadalupe así apoya a Christian Cueva, acá si le erró feo: “Ese es el restaurante que justo coincidieron ese día que vinieron, fue antes de la pandemia, es la única vez (…) Cueva llegó con los chicos de la San Martín y Melissa llegó con La Chama, con las personas que ella siempre anda”.

Christian Cueva en su último equipo: Alianza Lima. (Foto: Liga 1).

¿Cuál será el futuro de Christian Cueva?

Diego Sotomayor, periodista del Diario Líbero, expone lo que pasa ahora en la vida de Christian Cueva, el jugador que supuestamente ya iba a volver a trabajar: “Tal como lo dice Ernesto Jerónimo Macedo León, finalmente Christian Cueva no se presentó en el entrenamiento de Cienciano esta mañana en Anta. Según el entorno del jugador, le llegaron algunas propuestas de clubes de Sudamérica y le pidieron no acudir a la práctica. Veamos como termina su caso, ojalá lo veamos regalando chocolate por la señal de (Disney+).

¿Qué piensa Cienciano del Cusco sobre Christian Cueva?

El administrador temporal, Sergio Ludueña, apenas explotó el caso del jugador peruano, tomó la palabra como responsable de la contratación del volante de la Selección Peruana: “Nosotros queremos dejar claro que como Cienciano, al momento de contratar a Christian Cueva, investigamos y no existía ninguna denuncia y que ningún directivo del club tenía conocimiento de estos detalles. Nos hemos enterado por la prensa”.