Los amigos en la vida tienen diferentes lenguajes a la hora de comunicar, en este caso nos vamos a la corriente del fútbol. Donde dos personas con tantas horas juntos, chocan por un evento especial. Juan Manuel Vargas está loco, y tiene este tipo de reacciones, que no siempre podrán ser vistas bien. Porque se trata de un segundo en mención, como es Paolo Guerrero, quien ahora está viviendo alegrías infinitas con Alianza Lima.

¿Qué dijo El Loco Vargas sobre la presentación de Paolo Guerrero?

Juan Manuel Vargas estuvo activo en sus redes sociales este último día domingo, demostrando que vio el día cero de Paolo Guerrero en Alianza Lima. En su cuenta de Instagram lanzó una historia donde subió una fotografía, cuando él estaba en Universitario de Deportes, en un Estadio Monumental completamente lleno de hinchas: “Esto es una presentación. Así se llena el estadio”.

Claramente, se refería a lo que estaba viviendo Paolo Guerrero en Matute, donde era el personaje central después de tantos años. Volvía a su casa para cumplir un sueño que tenía pospuesto desde hace bastante. El Loco en este caso, fue sumamente crítico como podemos notar. Porque el Alejandro Villanueva estuvo repleto de hinchas, quienes le dieron la bienvenida al capitán de la Selección Peruana, en el momento donde pisó el terreno de juego.

Muchos podríamos creer que Juan Manuel Vargas al conocer tan bien a Paolo Guerrero, puede tomarse este hecho como una broma personal. Fueron amigos durante las épocas donde ambos compartían en la Selección Peruana. El Loco era uno de los más experimentados, cuidando siempre de los que venían atrás. Por eso, esta “crítica” no debería pasar a mayores. Solo queda como una anécdota absoluta, la cual será bien llevada en el foro interno.

¿Qué dijo El Loco Vargas sobre su vuelta a Universitario de Deportes?

Sobre su pasado, cuando todavía jugaba al fútbol en el año 2017. Juan Manuel expuso cómo vivió ese instante: “Yo he podido seguir jugando, pero he tomado decisiones que me han hecho dejar el fútbol, me han hecho dejar Europa. Una de ellas fue el haber regresado temprano, yo dije que ya habían pasado 11 años fuera, ya era hora de regresarme. Hubiera querido mantenerme fuera, quizás en España o Italia, pero ya son cosas que se tomaron decisiones y ya no hay marcha atrás. Hay que seguir con lo que decidí hacer, y bien o mal, aprendes de eso”.

El Loco abrió su corazón y aceptó que no fue lo que él esperaba para el cierre de su vida como profesional: “A veces tomamos decisiones equivocadas, no somos perfectos, tenemos errores todos los días. Tratamos de aprender y no volver a equivocarnos. En la vida personal y como futbolista, me ha enseñado a lo que soy ahora. Trato de madurar, estar más con la familia y compartir otras cosas. Al final disfruté todo este momento y me siento tranquilo”.

¿En qué equipos jugó Juan Manuel Vargas?

La vida entera del lateral izquierdo, ahora como futbolista retirado, fue de esta manera: Universitario de Deportes (Perú): Fue su primer equipo profesional, donde debutó en 2002. Colón de Santa Fe (Argentina): Vargas jugó en este club argentino desde 2005 hasta 2006. Catania (Italia): En 2006, Vargas se trasladó a Europa para jugar en el Catania de la Serie A italiana, donde se destacó por su potencia y habilidad en la banda izquierda.

Fiorentina (Italia): En 2008, fue transferido a la Fiorentina, donde jugó hasta 2015, excepto por un breve período de préstamo. Genoa (Italia): En la temporada 2012-2013, Vargas fue cedido a préstamo al Genoa, otro club de la Serie A. Real Betis (España): En 2015, Vargas jugó en el Real Betis en La Liga, la primera división del fútbol español. Universitario de Deportes (Perú): En 2017, Vargas regresó a tienda crema, donde jugó hasta su retiro en 2018. Porque no rindió en ningún instante.