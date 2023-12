La vida de Kevin Serna dio un vuelco de 360°. Primero se nacionalizó peruano, luego fichó por Alianza Lima y ahora podria jugar en la Selección Peruana. Viviendo muchas emociones con solo 25 años, el jugador abrió su corazón y reveló sus más profundos deseos.

Si bien es consciente que apenas empieza la pretemporada con Alianza Lima, Kevin Serna sabe la presión que tendrá. Todavía enfocado en lo mejor que es estar en un nuevo equipo, el hábil jugador reveló que está “contento por la oportunidad”.

“Si se me da la oportunidad de representar al Perú, porque me siento muy agradecido con la gente, con el respeto que se merecen, si me dan la oportunidad, lo haré con las mejores ganas”, declaró emocionado Kevin Serna sobre la opción de jugar en la Selección Peruana.

Hablando con Radio Ovación, el hábil jugador Kevin Serna tiene las condiciones para ocupar puestos de ofensiva de la Selección Peruana. Además, también podría establecerse sobre la banda derecha, zona que ocupan Luis Advíncula, Aldo Corzo, Andy Polo o André Carrillo.

Como se recuerda, Kevin Serna viene de jugar en ADT de Tarma en la temporada 2023 de la Liga 1. Teniendo un gran performance, el volante acumuló 3240 minutos a lo largo de 36 cotejos. De manera increíble, los 36 empezó como titular y solo fue cambiado una vez.

¿Cómo Kevin Serna ayudará en la estrategia de juego de Alianza Lima?

Alianza Lima se refuerza con Kevin Serna para 2024, después de tener una temporada poco regular con jugadores como Bryan Reyna, Christian Cueva, y Franco Zanelatto. Por las bandas están los temas pendientes para el equipo de Alejandro Restrepo. El colombiano será una variante más, para explotar las zonas poco exploradas este 2023.

¿Qué desempeño tuvo Kevin Serna en ADT Tarma?

El extremo colombiano Kevin Serna tuvo dos temporadas con camiseta tarmeña, donde anotó 15 goles y entregó 17 asistencias. Siendo bastante regular para verse como un producto a ser considerado por un equipo grande, Alianza Lima lo compra al nacido en Popayán, quien hoy vale 1 millón de euros, según Transfermarkt.