El ex jugador estrella de Alianza Lima disparó por partida doble. Kevin Serna no quiere al Perú y defendió al profesor Alejandro Restrepo.

Kevin Serna es un futbolista que ahora está viviendo un sueño en lo absoluto, entregó un debut alucinante en Fluminense después de un pase gol para el triunfo del actual campeón de Copa Libertadores. El delantero nacido en Popayán (Colombia) expuso su alegría máxima, olvidando todo lo que había en el pasado. Su tiempo en Alianza Lima, y los coqueteos muy cercanos que tuvo con la Selección Peruana, o de quien venga en su momento.

¿Kevin Serna no quiere jugar por la Selección Peruana?

Durante la charla extensa con Caracol Radio, Kevin Serna expuso su deseo de todo corazón, el cual no tiene a Perú como partícipe: “Elijo a la selección colombiana siempre, uno como colombiano se siente orgulloso y más ahorita viendo el nivel que tiene. Ver que la selección nos esté representando de la mejor manera, es un orgullo para uno y qué más muestra de eso que la Copa América que pasó. Colombia está aumentando mucho el nivel y eso nos llena de orgullo. Poder representar a mi país es un sueño”.

Esto termina siendo un dolor en el corazón de los hinchas, porque muchos pensaron en verlo con La Blanquirroja, pero él lo tiene muy claro: “Todavía no he tenido ningún acercamiento, ni nada. Lo más cerca que he estado es hablar con (Jhon) Arias, que cuando llegué tuve la oportunidad de hablar un poco con él, bueno, después de que llegó de la Copa América. Me explicó más o menos cómo eran las cosas y hablo mucho con él. Ha sido fundamental para adaptarme acá lo más rápido posible”.

No es ninguna exageración, porque en su momento, cuando jugaba en Alianza Lima, Kevin Serna se mostró como un jugador que tenía ganas de vestir la camiseta de la Selección Peruana. Porque estaba agradecido con nuestro país, imaginando su larga vida en el equipo del pueblo, para después calificar (5 años) para competir en el equipo de todos. Sin embargo, apenas dejó el Perú, y llegó a Fluminense, parece que su pensamiento cambió en lo absoluto.

Kevin Serna jugando en Alianza Lima por Liga 1. (Foto: IMAGO).

¿Kevin Serna está de acuerdo con la salida de Alejandro Restrepo?

En otras líneas, Kevin Serna habló sobre el despido de su ex entrenador, demostrando un respeto hacia su compatriota, con quien compartió estos meses: “La verdad, me pareció un poco injusta la salida de Alejandro Restrepo de Alianza Lima. Más allá del excelente profesional y un excelente ser humano, aprendí mucho de él y el trabajo que realiza cuenta con una muy buena idea, que por ahí muchos clubes no la tienen”.

Para el ahora extremo de Fluminense, la oportunidad de crecer en Alianza Lima como equipo, estaba bien llevada por Alejandro Restrepo. Sin embargo, se tomaron decisiones que están muy lejos de ese pensamiento al parecer: “Si le dan tiempo al profe para adaptar su idea, es muy buena. Me encantó mucho trabajar con él. Yo sé que va a tener muchas propuestas porque es un excelente profesional y ser humano, sé que vendrán mejores cosas para él”.

¿Cuánto es el valor actual de Kevin Serna?

Tras su llegada al Fluminense de Brasil, el extremo colombiano con nacionalidad peruana, está tazado en aproximadamente un millón doscientos mil euros según podemos ver. La venta del delantero significó un ingreso económico muy importante para Alianza Lima, así es como Kevin Serna dejó cerca de 2 millones de dólares en tienda íntima. Siendo una inversión sumamente valiosa para esta directiva bastante cuestionada por sus decisiones.