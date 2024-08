El último partido de Kevin Serna ligado con el Perú quedó muy atrás, cuando todavía vestía la camiseta de Alianza Lima con la responsabilidad de ser una de las mejores ventas en los últimos años. Fluminense lo compró por lo que notó en la Copa Libertadores 2024, y al parecer no se equivocaron en la elección. Porque el tiempo pone las cosas en su lugar. La última noticia sobre el extremo colombiano, ya está dando de qué hablar en el universo fútbol.

¿Kevin Serna hizo mejor gol que Lionel Messi?

Fluminense ganó por 2-0 al Atlético Mineiro en la reciente jornada de Brasileirao, donde la gran figura fue Kevin Serna. Quien se llevó todas las miradas por un mano a mano donde fue invadido por el talento de Lionel Messi, que encargó al defensa del cuadro Galo sin remordimiento, para después anotar. Al punto de engancharlo y dejarlo en el piso. Muy parecido a esa imagen donde Lionel Messi le rompe la cintura a Jérôme Boateng, en un FC Barcelona vs. Bayern Múnich.

Apenas subió esta publicación el propio Fluminense, las comparaciones no dejaron de llegar en forma de mensajes de fanáticos: “PELO AMOR DE DEUS QUÉ GOL HUMILHANTE PRO BATTAGLIA. Messi e boateng tão diferente. GOL ABSURDO DO KEVIN SERNA”. “Kevin Serna nosso Messi do fluminense”. “¿¿¿Messi x Bayern??? Não, Kevin Serna vs. Galo”. “O sonho do Messi ser o Kevin Serna vai ter que trabalhar muito ainda”. “¿Messi ou Serna? Só o tempo dirá”.

¿Kevin Serna es un orgullo para Alianza Lima en el mundo?

Como era de esperarse, los hinchas de Alianza Lima sacaron pecho por este movimiento de crack de Kevin Serna. Quien ya es tendencia a nivel mundial por su tremendo talento: “La historia de Kevin Serna es de película… es bonito pensar que Alianza Lima forma parte de”. “Kevin Serna, jugaba en Alianza Lima el año pasado y el otro en ADT Tarma”. “El gol de Kevin Serna. Muy parecido al de Messi, mínimo es la directiva de Alianza debió recibir unos 6 millones por ese fichaje”. Todo esto lo pudimos ver en Perú, gracias a la señal de (Disney+).

Lo cierto es que si hay un poco de orgullo en todos lados donde pisó Kevin Serna, y paseó su fútbol. Desde siempre se mostró un jugador cercano a la Liga 1, porque fue el lugar donde se mostró, siendo valorado como un profesional a carta cabal. Aunque, antes prometió jugar por la Selección Peruana, hoy piensa solo en Colombia. Pero el extremo rapidísimo, no tiene culpa de nada, está viviendo un sueño como jugador de élite.

Kevin Serna celebrando su gol contra Atlético Mineiro. (Foto: Getty).

¿Kevin Serna quiere jugar en la Selección Peruana?

Apenas llegó a Brasil, para jugar en el Fluminense, Kevin Serna confesó en una entrevista a Caracol Radio su sentir nacional: “Claro, Selección Colombia siempre. Como colombiano uno se siente orgulloso, más ahora viendo a la Selección que está representando al país de la mejor manera. La Copa América que pasó, Colombia está aumentando mucho el nivel. Nada me pondría más orgulloso que poder representar a mi país, es un sueño”.

Su representante con mucha pena y pesar expuso que la decisión está tomada en ese sentido. Narciso Algamis, representante del futbolista de 26 años habló en el mes de julio de TVPeru Deportes: “Tenía muchas ganas de pertenecer a Perú, pero ahora tendrá que jugar muy bien para que lo convoquen en Colombia jugando él en Brasil. A nivel documentación y tiempos, yo calculo que (jugar por Perú) está descartado”.

¿Cuánto es el valor actual de Kevin Serna?

Tras su llegada al Fluminense de Brasil, el extremo colombiano con nacionalidad peruana, está tazado en aproximadamente un millón doscientos mil euros según podemos ver. La venta del delantero significó un ingreso económico muy importante para Alianza Lima, así es como Kevin Serna dejó cerca de 2 millones de dólares en tienda íntima. Siendo una inversión sumamente valiosa para esta directiva bastante cuestionada por sus decisiones.