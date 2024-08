Conoce qué jugadores no estarán disponibles en Universitario de Deportes para el próximo partido de la Liga 1. Atención en Sport Huancayo.

Universitario de Deportes estará jugando contra Sport Huancayo un partido bastante complicado, donde la oportunidad de sumar se hace más difícil porque hay jugadores que no podrán ser de la partida. Tanto titulares indiscutibles, como suplentes que esperan su oportunidad para poder demostrar de que están hechos. Ahora, veremos la mano del entrenador principal, quien seguramente tiene la oportunidad de mostrar sus aptitudes como planificador en este complejo cotejo.

¿Cuáles son las bajas de Universitario de Deportes?

El recuento perfecto para saber las nueve bajas hasta el momento en Universitario de Deportes. Te lo decimos ahora. Primero vamos con los dos que acaban de rescindir su contrato y nunca más vestirán la camiseta del cuadro merengue: Diego Dorregaray y Christofer Gonzáles, acá tenemos un delantero y un volante de creación. Dos piezas importantes dentro de la planificación del profesor Fabián Bustos, así digan lo contrario en la interna.

Después vamos con los expulsados en el partido entre Universitario de Deportes contra FBC Melgar en Arequipa, acá hay cinco más que son considerados como ausentes significativos. Aamet Calderón (portero), Yuriel Celi (volante), Jorge Murrugarra (volante), Aldo Corzo (defensa y capitán), Alex Valera (delantero goleador). Ellos también no tendrán presencia contra Sport Huancayo en el Estadio Cuarto Centenario, no los veremos por la señal de (Disney+).

Los otros dos restantes son por lesiones confirmadas después del cotejo contra UTC Cajamarca. Edison Flores estará de para un par de semanas por una contractura como tal, y un mes como mínimo no veremos en cancha a Rodrigo Ureña. Ahí están perdiendo dos piezas claves en el once titular de los merengues. Contra El Rojo Matador tendrá que meter mano Fabián Bustos en su equipo, porque es un duelo complejo en todos los sentidos. Los merengues si no se refuerzan o suman gente de reserva, se podrían complicar muchísimo.

Fabián Bustos después de la victoria sobre la hora contra UTC de Cajamarca agradeció a sus jugadores: “Me quedo con lo bueno, con que el equipo nunca bajó los brazos. Faltaron muchos chicos que no estaban y creo que lo ganaron por la forma de entrenar, de cuidarse, de competir, buscando de una forma y de otra. Agradecido por la entrega, la actitud del equipo y eso es lo que más me reconforta”.

Rodrigo Ureña es una de las bajas confirmadas. (Foto: IMAGO).

¿Cómo estaría formando Universitario de Deportes contra Sport Huancayo?

Si no pasa nada extraño, veremos un once titular bastante tocado. Con Diego Romero en portería; Los defensores son Williams Riveros, Matías Di Benedetto, y Gustavo Dulanto como último hombre; En la volante estarán Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Hugo Ancajima por Rodrigo Ureña, Jairo Concha, Nelson Cabanillas; Christofer Olivares y José Rivera. Ellos serían quienes estarían parándose contra Sport Huancayo si no pasa nada extraño.

¿Cuándo estará jugando Universitario de Deportes contra Sport Huancayo?

En el Estadio Cuarto Centenario de Huancayo, estarán chocando merengues y locales el día domingo 11 de agosto a las (3:15 PM – HORA PERUANA). En un duelo que corresponde a la jornada 6 del Torneo Clausura 2024, en el enfrentamiento más picante de todos, y que sacará muchas conclusiones en ambos conjuntos, de cara a lo que será el desenlace del campeonato global. Nos daremos cuenta quién llega mejor a este picante enfrentamiento.