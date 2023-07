Sporting Cristal viene de golear por 3-0 a Unión Comercio en el estadio Alberto Gallardo, el domingo 02 de julio por la segunda fecha del Torneo Clausura. Los dirigidos por Tiago Nunes llegan motivados para el encuentro contra Alianza Lima.

Es que los celestes, no quieren desperdiciar la oportunidad de seguir sumando en la Tabla de posiciones y quedar como único líder de esta segunda parte del campeonato peruano y acortar la distancia con los íntimos en el acumulado.

Los rimenses saben que no la tendrán para nada fácil contra los blanquiazules, que vienen de derrotar por 1-0 al Deportivo Municipal, la fecha pasada. Además, será la primera vez que se enfrenten en este año, ya que en el Apertura no jugaron por los problemas de derechos de Televisión. Esa vez los aliancistas no se presentaron y perdieron por Walk Over.

Con todo esto, el estratega bajopontino ha preparado un once que los ayude a lograr los objetivos de esta noche, que va de la siguiente manera: Renato Solis, Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignacio Da Silva, Rafael Lutiger, Jesús Castillo, Jesús Pretell, Jostin Alarcón, Alejandro Hohberg, Joao Grimaldo y Brenner Marlos. Como capitán irá Gianfranco Chávez, esto según la publicación del club.

¿Cuándo se jugará el clásico entre Universitario vs Alianza Lima?

Según el periodista Eduardo Combe, el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, que se jugará por la fecha 5 el Torneo Clausura se estaría disputando el 23 de julio.