La vida del ser humano es complicada, con altos y bajos desde el aspecto emotivo, entre otros detalles. A eso le sumas la presión mediática del día a día, siendo el ídolo de muchos en el fútbol peruano. Se puede convertir hasta en un estado insostenible.

Reimond Manco, después de mucho tiempo, habla sobre su vida, pero esta vez en un plano bastante más serio. Tocando fibras de su pasado, las cuales casi nadie conocía. Como bien dice su presentación: “Será el entrevistado, no el que entrevista”. Desde ahí nos dimos cuenta, lo que podría venirse.

El periodista y amigo personal, Horacio Zimmermann le hizo algunas preguntas sobre sus errores. Contestando el volante así: “El gran problema mío fue el ego. La palabra ego abarca que te creas dueño de la razón, que creas que todo lo que haces está bien y nadie te puede decir nada, que no haces caso a la gente que te quiere y las alejas para que no te moleste”.

Desarrollando aún más su idea de lo que pudo haber logrado en el balompié mundial con mejores decisiones. Reimond Manco se conmovió por momentos: “Ese fue mi gran problema. Hacía eso y todo el mundo me celebraba, y no me daba cuenta de que poco a poco iba tirando a la mi*** una carrera que había hecho con tanto sacrificio desde niño”.

Llegando a la parte más reciente, desde el plano netamente paternal, el cual lo mantiene hoy con ganas de continuar luchando por sus sueños: “Cuando siento a mis hijos en la mesa les digo que no cometan los errores que yo cometí, porque yo fui el más imb*** del mundo por ser egocéntrico al creer que había logrado todo cuando no había logrado nada”.

Reimond Manco: “Ahora podría estar tomando mate con Lionel Messi”

Al punto, de poder mencionar al astro máximo del fútbol argentino. El reciente campeón del mundo, en una comparación nunca antes vista, o por lo menos, no mencionada por él: “Si yo me hubiese dedicado 15 años de mi carrera, estaría quizás sentado tomando un mate con Lionel Messi. Es difícil hablar de uno mismo”.

Fechas, horarios y fixture de la siguiente jornada de la Liga 1 Perú 2023:

La siguiente fecha de la Liga 1, primera división de Perú, se jugará desde el día sábado 26 de agosto hasta el lunes 28 de agosto, van disputadas 10 jornadas del torneo clausura. Y los partidos de la fecha 11 a realizarse son los siguientes:

Sábado 26 de agosto:

Unión Comercio vs. Cantolao (13:00 horas / Estadio Municipal Carlos Vidaurre).

Carlos A. Mannucci vs. Cienciano (15:00 horas / Estadio Mansiche de Trujillo).

Binacional vs. Cusco FC (18:00 horas / Estadio Guillermo Briceño).

Alianza Lima vs. Alianza Atlético (20:30 horas / Estadio Alejandro Villanueva).

Domingo 27 de agosto:

Atlético Grau vs. Universitario (13:00 horas / Estadio Municipal de Bernal).

Deportivo Municipal vs. Sport Boys (15:00 horas / Iván Elías Moreno).

Melgar vs. Sport Huancayo (15:30 horas / Estadio UNSA).

Lunes 21 de agosto:

ADT vs. UTC (13:00 horas / Estadio Unión Tarma).

Deportivo Garcilaso vs César Vallejo (15:15 horas / Inca Garcilaso de la Vega).

Descansa: Sporting Cristal.