Después de sus constantes lesiones y pocas apariciones, Lionel Messi todavía siguen siendo duda si jugará ante Perú. La Selección Argentina lo tiene como prioridad, empezando por su entrenador, quien dio detalles sobre su posible presencia en el Estadio Nacional.

Argentina espera tener a su principal crack, quien siempre se hace cargo de todas las situaciones. Pero por precaución podría esperar en la banca de suplentes, cosa extraña para quienes lo conocen en su carrera. Lionel Messi se mantiene expectante de lo todo lo que pase con su físico, es casi un veterano, es normal verlo sin tanta actividad al día de hoy.

Lionel Scaloni habló al respecto, destacó cómo se encuentra el capitán de la Selección Argentina. La Pulga quisiera jugar contra Perú, pero eso no depende de él, ahí entra a tallar el cuerpo médico especializado. Van a realizarle pruebas y estudios respectivos, para saber si está apto para la alta competencia, como son las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Para el seleccionador argentino, ante los medios de prensa deportivos, es bastante sencillo ese asunto. Respondiendo a quienes preguntaban por un posible retiro a mediano plazo: “La verdad es que él está todavía vigente. Dejémoslo tranquilo, no hay que hacernos ‘hara-kiri’ solos. Ya lo estamos retirando. Déjenlo. ¿Estamos locos?”.

¿Cuál es el estado físico actual de Lionel Messi?

“Se encuentra bien, pero mañana vamos a decidir si juega. Terminamos de entrenar, la cosa es preguntarle si está bien. Es una cuestión de minutos y de cuánto puede jugar”. Explicó Scaloni sobre el presente de Lionel Messi, quien apenas vio minutos del partido como local ante Paraguay. Entró y jugó un poco, dando destellos de su enorme talento, pero todavía falto de ritmo.

“Hay que seguir con estas ganas de competir y seguir con la senda de victorias. No somos imbatibles ni mucho menos. Creo que el equipo juega de una manera muy determinada, esté quien este sobre la cancha. Nos gustaría que él (Messi) siempre estuviera, pero cuando no lo está hay que suplirlo. Nos llena de orgullo lo que transmite este equipo”.

¿Lionel Messi será titular en el partido o saldrá desde el banquillo?

Además, no confirmó cómo estará jugando La Albiceleste contra la Selección Peruana, ante la duda por Lionel Messi. La oncena titular se hará esperar, no tiene ninguna premura: “El equipo puede tener alguna variante, sobre todo hay que ver cómo están los chicos físicamente. Pero puede haber alguna variante. El partido con Uruguay no sabemos dónde se va a jugar”.

¿Cuál es la estrategia de Juan Reynoso contra Lionel Messi?

Una de las especialidades de esta Selección Peruana de Juan Reynoso es cuidar el pórtico y dejarlo en cero. Su faceta defensiva se supone que es la más sobresaliente dentro de su planificación. A todo eso se le podría añadir detalles de marca especial a Lionel Messi, quien es considerado como el mejor jugador del mundo. Porque si lo dejas suelto, te puede hacer grandes problemas.