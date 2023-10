Juan Reynoso de Perú revela sorprendente alineación vs Argentina

Desde ya podemos confirmar que Perú tiene casi listo el equipo para jugar contra la Selección Argentina en el Estadio Nacional de Lima. Contra La Albiceleste se esperan nombres distintos al último partido contra Chile, el cual fue bastante decepcionante para la hinchada.

Juan Reynoso se juega el todo por el todo para salvarse de un despido tempranero, El Cabezón por eso modificará bastante todas las líneas. Lionel Scaloni deberá estar atento porque hay hasta 4 cambios en el equipo que presentaremos a continuación gracias a Renato Landívar.

“Tal como informamos en ‘Todo Fútbol’, con este equipo trabajó Juan Reynoso en el reconocimiento del campo del estadio Nacional: Gallese; Advíncula, Santamaría, Abram, Loyola; Cartagena, Yotún, Zanelatto, Reyna; Carrillo y Guerrero”. Expone el reportero del canal del estado peruano.

Dejando en claro que todo lo que estamos viendo es por necesidad y urgencia. Ya que no hay margen de error frente a Argentina, la cual visitará Perú sin mayor esfuerzo, llegará directo para jugar sin un entrenamiento previo. Juan Reynoso está batallando contra nombres bajos y algunos lesionados.

¿Cuál es la estrategia de Juan Reynoso para el partido contra Argentina?

Según podemos ver, estará Pedro Gallese en el arco, indiscutible y sin ninguna crítica. Acá ya vemos modificaciones, en la primera línea defensiva: Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Luis Abram, y Nilson Loyola. Bolt retrocede a su posición más conocida por la derecha, dejando de ser volante o extremo ofensivo. Al otro lado estará el jugador de Sporting Cristal, según este parado.

Con eso presupuestado, la volante se define con Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Franco Zanelatto, y Bryan Reyna. Casi definiendo un clásico 4-4-2, con el poder establecido en las bandas con los extremos de Alianza Lima, y el soporte de Yoshi, junto a la compañía del cerrojo del Orlando City.

Finalmente, en el ataque, esperemos que no estén en soledad, notamos la presencia de André Carrillo y Paolo Guerrero. El capitán es la punta de lanza una vez más, junto a La Culebra, chocarán ante la defensa campeona del mundo en Qatar 2022. ¿Lograrán hacerlo bien? Es una pregunta retórica pero llena de esperanza.

¿Cuál es la estrategia de Juan Reynoso para el partido contra Argentina?

¿Qué nos parece el novedoso parado de Perú ante Argentina? Dependerá de la forma cómo salgan los jugadores, no necesariamente los nombres te marcan una tendencia ofensiva o defensiva en la previa. Si la directriz es no rematar al arco, así tengas a Cristiano Ronaldo, la situación no mejorará mucho. Las mejores de las suertes para los muchachos.

¿La selección peruana de fútbol jugará ofensiva o defensivamente?

Deberán olvidarse de los partidos pasados donde la propuesta ofensiva fue ridícula, y enfocarse en tomar este partido como un comienzo diferente. Como si se jugase desde cero las Eliminatorias Sudamericanas 2026, la Selección Peruana no debe preocuparse por el que dirán. Tienen que volverse a enamorar de un estilo de juego, tomarlo con fuerza, y no dudar en ningún momento. Solo así, podrá decir que superó esta crisis, donde la gente pide cabezas, principalmente la de Juan Reynoso.