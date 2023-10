El público que sigue a la Selección Peruana parece que le perdió la paciencia a Juan Reynoso, no solo en las redes sociales donde lo señalan sin miedo, eso ya transgredió hasta el cara a cara. Un grupo de seguidores fue hasta el hotel de concentración y le dijo cosas bastante pesadas, el entrenador solo atinó a saludar de forma nerviosa, levantando la mano para digerir el mal rato.

Cuando esto pasa podría creerse que la cosa no está bien, podría tomarse como referencia los últimos partidos completados, y se entiende el malestar general. Pero eso no justifica las faltas de respeto contra Juan Reynoso, quien quieran o no es el encargado de liderar al grupo de futbolistas en La Blanquirroja.

Podrá gustar o no su estilo de juego, el cual posiblemente cambie de cara al partido contra La Albiceleste, pero no implica que esté permitido decir cosas como estas. Como ya es costumbre, se agruparon unos seguidores a las afueras del hotel de concentración, para saludar a los futbolistas del equipo de todos.

Ahí se pudo oír cosas bastante parecidas como: “Le piden a Juan Reynoso que deje de ratonear, y que la Selección se ponga a jugar”. Esto fue captado por la señal de Radio Ovación, en un video sumamente descriptivo, el cual no pasó desapercibido. Ese tipo de cosas se pueden captar muy claro, y segundos después el rostro de Juan Reynoso, sorprendido por este suceso.

Fuera de lo fuerte que puede sonar el mensaje, es un sentir común de quienes hoy por hoy no ven respuesta en la Selección Peruana. Continuando su llamado de atención al entrenador de La Blanquirroja, con palabras bastante similares: “Reynoso deja de ratonear, vamos Reynoso, a jugar como el fútbol peruano”.

“No tenemos que defender siempre, tenemos que jugar. Jueguen muchachos”. Cerrando de esta manera su llamado de atención al director técnico de Perú, antes de competir contra la Selección de Argentina con Lionel Messi a la cabeza en el Estadio Nacional de Lima. El Cabezón ahí podría jugarse el futuro inmediato en la VIDENA.

Hinchas reclaman el trabajo de Juan Reynoso:

¿Por qué las críticas hacia Juan Reynoso?

El inicio de las Eliminatorias Sudamericanas no está siendo el esperado, primero fue el empate contra Paraguay, donde dejó luces positivas en defensa. Pero en ataque, la situación quedó pendiente, de cara a lo que vendría luego. Frente a Brasil todo se derrumbó, porque llegó la primera derrota, y en el último minuto todavía, con un casi blooper en defensa.

Ahora último, lo que termina molestando al público fanático es caer en Chile contra La Roja en el Clásico del Pacífico. Sin patear al arco, sin generar molestia en la defensa mapocha, y tener horrores atrás, comiéndose dos goles de forma alucinante. Todo eso, al día de hoy, estaría generando los comentarios en contra de Juan Reynoso.