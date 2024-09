Conoce la lista de jugadores de la Selección Peruana que podrían no jugar contra Uruguay. Si son amonestados con amarilla frente a Ecuador.

El dolor de cabeza de la Selección Peruana pasa ahora mismo por un tema que podría explotar a mediano plazo si no se termina llevando con cuidado. En este caso, nos referimos a los jugadores de máxima importancia, que no estarían en consideración para la siguiente Fecha FIFA. Cuando La Blanquirroja esté chocando contra Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas. Los profesionales mencionados a continuación, son de mucha importancia en el equipo de Jorge Fossati.

¿Qué jugadores de la Selección Peruana no jugarían contra Uruguay?

La lista de jugadores que no deben ver amonestación en Perú son: Pedro Gallese, Alexander Callens, Miguel Araujo, Marcos López, Renato Tapia, Wilder Cartagena, y Bryan Reyna. Si reciben tarjeta amarilla contra Ecuador, quedarán fuera del partido contra Uruguay. En el mes de octubre estarán siendo considerados como bajas muy importantes, dentro de la planificación de Jorge Fossati para ese entonces.

Lo cierto también, es que falta mucho para ese evento, donde la instancia de vida seguramente tendrá otras urgencias. Por lo que en este partido contra Ecuador no se puede guardar nada. La idea es que la Selección Peruana se olvide de lo que le vendrá después, primero es sumar puntos contra quien esté al frente. Y posteriormente analizar si hay alguna ausencia de consideración, las prioridades ahora mismo en el equipo de todos, es que se escalen puestos.

También termina siendo exacto que no todos los jugadores que son considerados como primera opción en el equipo nacional. Jorge Fossati seguramente, dependiendo cómo avancen las oportunidades de cambio, tomará decisiones para no sentir la ausencia de esos nombres. El Nonno con su experiencia deberá saber manejar este tipo de asuntos, porque la Selección Peruana no puede bajar tanto en sus urgencias como el combinado patrio.

¿Selección Peruana puede llegar al repechaje?

La única manera de estar más cerca de la zona de clasificación conocida como repechaje, sería que Perú gane su partido contra Ecuador con una diferencia de dos goles. Después, ver como Colombia y Argentina no se sacan diferencias, solo termine todo en empate. Posteriormente, un empate entre Chile y Bolivia sería lo ideal en todos los sentidos. Y por último, que Uruguay le gane a Venezuela, lo mismo con Brasil cuando visite a Paraguay.

¿Qué resultados necesita Perú para ir al repechaje?

Si se da esta situación, podemos soñar despiertos con una idea de calificar a la siguiente cita mundialista. Pero para eso, la propia Blanquirroja debe estar trabajando una posible gesta que no es nada sencilla. Pasando en resumen, se debería ver de esta manera el proceso de resultados finales en esta Fecha FIFA:

Colombia 1-1 Argentina

Ecuador 0-2 Perú

Chile 1-1 Bolivia

Venezuela 0-2 Uruguay

Paraguay 0-3 Brasil

Jugadores de Perú en banderazo. (Foto: FPF).

Esto porque queremos dejar a los equipos establecidos con partidos jugados, diferencia de goles y puntos finales. La idea es que Perú pueda escalar de forma directa hasta la casilla 8 con 6 unidades y una diferencia de goles de -5. Con la misión de mejorar de manera paulatina con el pasar de los siguientes cotejos, aquellos que le darían un segundo aire de confianza a Jorge Fossati y compañía. Para después, soñar en que la meta de Norteamérica 2026 está bastante latente a comparación de hoy.