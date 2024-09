Desde la plantilla principal de la Selección Peruana todo está finiquitado para el partido de esta tarde contra Ecuador. El entrenador de La Blanquirroja expuso lo que siente ahora mismo en la previa del cotejo por Eliminatorias Sudamericanas 2026. Jorge Fossati desde el lugar de los hechos en el país norteño, presentó sus conceptos de cara a este duelo trascendental. El profesional de nacionalidad uruguaya, pegó fuerte con su experiencia amplia.

¿Jorge Fossati lanzó advertencia para Ecuador?

Primero que nada, la advertencia de Jorge Fossati hacia la Selección Ecuatoriana, pasa por el equipo que estará parando La Blanquirroja. El Nonno sostuvo ante los medios de comunicación todo lo que ha trabajado constantemente en la semana pensando en La Tri: “Si recuerdan, lo habíamos hablado en la Copa América y después de la Copa América… una de las cosas que íbamos a buscar en la Copa América era tener un once”.

El Nonno también destacó que su equipo está comprometido para poder competir: “Hubo un par de jugadores que no estaban en la Copa América y se sumaron. Pero una cosa es sumar un par de individualidades a un equipo que viene consolidándose y otra cosa es armar todo de vuelta, así que me parece que es importante que se vaya consolidando la base del equipo. No quiere decir que estarán los mismos once mañana o no, pero sí le doy importancia a que el equipo pueda mantenerse de la mejor manera, con una base”.

Jorge Fossati proclamó también que su regreso a la cancha después de una fecha de sanción, donde puede trabajar en la línea de técnica, es un alivio para él como gestor de grupo y líder táctico en La Bicolor frente a sus jugadores titulares: “Estar en la zona técnica te hace sentir más tranquilo, pero no porque no tenga toda la confianza que tengo con mis compañeros de trabajo, sino porque uno puede ayudar más directo”.

¿Cuáles serán las claves de Perú para ganarle a Ecuador?

Ahora, sobre Ecuador, el ex entrenador de Universitario de Deportes, destacó que el equipo rival de esta tarde, tiene sus armas potentes. Pero no hay temor en lo absoluto: “Es una selección muy buena, que respetamos mucho, pero que la vamos a enfrentar mirándola a los ojos (…) Si Dios quiere mañana, respetando a un gran rival como es Ecuador y lo vamos a enfrentar con todas las chances para conseguir un gran resultado”.

Y de la misma manera, Jorge Fossati se agarra de su último partido contra Colombia. El cual es su mayor orgullo en este momento seguramente: “En Lima fue bueno o muy bueno, depende de quien lo mire, acá intentaremos como mínimo estar en el mismo nivel. (Sebastián Beccacece) Es un técnico que a pesar de ser joven tiene mucha experiencia. (Las victorias pasadas de Perú) No deja de ser importante mentalmente que haya pasado así, pero tampoco deja de ser estadística”.

¿Jorge Fossati es el responsable del empate contra Colombia?

Masticando la bronca, después de insinuar que un periodista solo quería molestar. Jorge Fossati con una respuesta mucho más ligera sostuvo el fin de semana: “Eso es lo que yo veo en general y no es la primera vez que lo digo (la prensa incomodando siempre). Callens es atendido y se indica el cambio. La otra opción era no cambiarlo, esperar que lo atienda, y eso significaba que íbamos a tener 10 porque a Alex lo iban a sacar del campo. Pero sí fue orden nuestra, mi responsabilidad y si fue mi error, yo lo asumo sin ninguna duda”.

Jorge Fossati viajando a Quito. (Foto: FPF).

¿Cuál será la estrategia de la Selección Peruana contra Ecuador?

El periodista del Diario Líbero, Diego Sotomayor, destacó lo que veremos en el siguiente partido de Perú ante Ecuador, un detalle para empezar: “Esta vez el DT uruguayo sí dirigirá al equipo blanquirrojo desde la zona técnica. Una noticia bastante alentadora porque podrá detectar los pasajes del juego en el propio campo de juego. Eso sí, la estrategia difícil que la modifique, puesto que ante Colombia dejaron muchas conclusiones positivas”.