Bombazo reciente en la concentración de la Selección Peruana. Cuando todo estaba destinado a ser un día tranquilo, con un once titular trabajado y confirmado al ciento por ciento. Aparece una noticia que puede ser considerada como un terremoto, porque hay una modificación que ni el propio Jorge Fossati tenía mapeado. Pero las urgencias son así, aparecen cuando menos lo tienes imaginado. En este caso, toca asumir como tal todo.

¿Quién es baja en la Selección Peruana contra Ecuador?

Durante la emisión del programa deportivo Fútbol Champán, conducido por el periodista Enrique de la Rosa. Se dio la noticia más fuerte del día, a solo horas del partido entre la Selección Peruana y Ecuador. Una baja de consideración que seguramente traerá dolores de cabeza en el hincha que sueña con hacer historia por tercera vez en Quito. Aunque usted no lo crea, habrá un cambio de última en el once titular blanquirrojo.

Información de la Selección Peruana. (Foto: Fútbol Champán).

Carlos Zambrano no será de la partida en el cotejo de La Blanquirroja contra su similar de Ecuador, así lo cuenta el ex productor de ESPN Perú. En su lugar estará entrando Anderson Santamaría, para suplir esa función de último hombre en la defensa de tres intérpretes. Jorge Fossati estaría haciendo esta gestión reciente porque El León se encontraría algo tocado, y contra ese tipo de rivales en Eliminatorias Sudamericanas, no se pueden regalar absolutamente nada.

¿Por qué no jugará Carlos Zambrano contra Ecuador?

Si pasamos a limpio lo que se conoce hasta hoy, con la salida confirmada de Carlos Zambrano. La Selección Nacional estará jugando desde las (4:00 PM – HORA PERUANA) con el siguiente once titular. Pedro Gallese en el arco, la defensa estará conformada por Miguel Araujo, Anderson Santamaría, y Alexander Callens para cerrar la zaga de tres guerreros férreos. El León sin duda alguna será una baja de consideración absoluta.

El mediocampo no varía en nada, porque veremos por las bandas a Luis Advíncula y Marcos López, derecha e izquierda respectivamente. En el centro veremos peleando todas las pelotas a Wilder Cartagena con Renato Tapia, y un poco más encargado del fútbol a Sergio Peña. Con ellos se jugó bien ante Colombia, y eso basta para que El Nonno les refuerce la confianza, ahora pensando en Ecuador de visitante. Lo cual es una estrategia algo arriesgada.

Dejando en ofensiva a dos puntas, como son Alex Valera y Gianluca Lapadula, para ser los primeros en presionar la salida de la Selección Ecuatoriana. Y obviamente, para hacerse cargo de los goles en caso sea necesario, cuando lleguen las pelotas en ofensiva. El Nonno hace un cambio por necesidad en la parte trasera, esperemos que pase desapercibida la inclusión de Anderson Santamaría, porque los recuerdos del pasado, no son los mejores.

Carlos Zambrano no jugará contra Ecuador. (Foto: Getty).

¿Cómo llega la Selección Ecuatoriana contra Perú?

No olvidemos que la Selección Ecuatoriana jugó de visita la última jornada ante Brasil y solo perdió por la mínima diferencia, por cortesía de una jugada aislada de Rodrygo Goes. Partiendo desde ahí, hay luces de que el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece buscará sumar sus primeros tres puntos contra Perú. En casa, con su gente, y con ese estilo de juego tan característico cuando están en Quito. Veremos cómo se planta La Bicolor en esos lares.