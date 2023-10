La Selección Peruana de Fútbol está enfrentando un desafío importante en su partido contra Chile, donde el marcador se mantiene igualado 0-0. Hasta el momento, el equipo local parece tener más oportunidades de anotar, generando cierta inquietud entre los seguidores peruanos debido al desempeño de la Blanquirroja.

La actuación del equipo y su estilo de juego bajo la dirección de Juan Reynoso han sido objeto de críticas por parte de la afición peruana. Muchos expresan su descontento con el entrenador, cuestionando su enfoque táctico y sus decisiones.

No solo Reynoso ha sido criticado; también los jugadores Christofer Gonzáles y Andy Polo han sido señalados por su bajo rendimiento en el partido. El periodista deportivo Giancarlo Granda no se guardó sus comentarios y expresó su insatisfacción con estos futbolistas.

“Pésimo primer tiempo de Perú. No tenemos la pelota y cuando la tenemos, la perdemos en segundos. Estamos sufriendo por los costados. Ni Canchita ni Polo están marcando la diferencia. Gallese está salvando otra vez. Si no mejoramos, perderemos. No se puede jugar con miedo y timidez”, afirmó el comunicador en su cuenta de X (antes llamador Twitter).

El DT de la bicolor enfrenta un desafío importante en este partido, ya que una derrota ante Chile podría complicarlos aún más el camino de las Eliminatorias Sudamericanas. Es fundamental que el equipo replantee su enfoque y mejore su rendimiento en el segundo tiempo para mantener viva la esperanza de clasificación al Mundial.

Por otro lado, uno que se perfila para ingresar es André Carrillo, el extremo no ha logrado ser titular ante la Roja y no se conoce el motivo. Lo más probable es que se deba a una cuestión de estrategia.

Con el empate parcial, la Selección Peruana quedaría en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con solo dos puntos, ubicándose en la zona de repechaje. En la próxima fecha, Perú se enfrentará a Argentina a las 21:00 h (hora peruana) en otro desafío crucial.

¿Cuántos partido ha jugador Andy Polo con la Selección Peruana?

El extremo peruano Andy Polo ha vestido la camiseta de la Selección Peruana en 41 partidos: 17 amistosos, 15 en Eliminatorias y 9 en la Copa América. Ha anotado un gol y proporcionado dos asistencias.

¿Cuántos partido ha jugador Christofer Gonzáles con la Selección Peruana?

El mediocampista Christofer Gonzáles ha defendido la camiseta de la Selección Peruana en 46 partidos: 23 amistosos, 17 en Eliminatorias y 6 en la Copa América. Anotando en tres ocasiones y proporcionado dos asistencias.