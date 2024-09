Cuán complicado termina siendo la vida de un equipo que está urgido de puntos y tiene que luchar más para poder lograr sus objetivos. Eso le pasa ahora mismo a la Selección Peruana de cara al reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas. Cuando esté jugando contra Colombia, deberá pensar en un pendiente extra, aunque usted no lo pueda creer. Porque el siguiente cotejo, también estará presente en cada segundo. Debido a una deuda pendiente, arrastrada de cotejos pasados.

¿Quiénes son los jugadores de la Selección Peruana complicados?

Para el duelo contra Colombia de este viernes por la noche, hay jugadores en capilla. Los cuales si son amonestados como tal, deberían dejar su lugar a otro compañero, pensando en el cotejo contra Ecuador: Pedro Gallese, Miguel Araujo, Alexander Callens, Marcos López, Wilder Cartagena, Renato Tapia y Bryan Reyna. Si ellos ven tarjeta amarilla frente al equipo de Néstor Lorenzo, descansarán por obligación ante el de Sebastián Beccacece. Porque habrían alcanzado el límite de amonestaciones.

Hay un par de nombres que también están en esa línea de complicaciones, pero están lejos hoy de la Selección Peruana por una decisión interna. Jorge Fossati no llamó a Yoshimar Yotún por lesión, y en el caso de Paolo Guerrero, su presente no es el mejor. El Nonno sabe que debe jugar con todo los enfrentamientos que vendrán, pero también tiene que darse un espacio para poder cuidar a los profesionales que tiene a cargo, para no quedar suspendidos en su mayoría.

Para poder entender un poco más, si Perú pierde a alguno de los jugadores mencionados, tendrá que echar la mano a los jugadores que vienen después. Llámense Carlos Cáceda y Diego Romero en portería. Lo mismo para los defensores que podrían ingresar por Miguel Araujo, Alexander Callens, y Marcos López. En la mitad de cancha hay un par de nombres: Wilder Cartagena y Renato Tapia, donde existen nombres interesantes para usar. Dejando en ataque a Bryan Reyna como los que están en estado alerta.

¿Cómo formará Perú contra Colombia por Eliminatorias Sudamericanas?

Gustavo Peralta expone el detalle de lo que fue el día martes 3 de septiembre, con respecto al partido táctico que estaría presentado Jorge Fossati contra su similar de Néstor Lorenzo. En una jornada más de las Eliminatorias Sudamericanas 2026: “Información de la selección peruana en L1 Radio. Hoy se probó este once: Gallese; Araujo, Zambrano, Callens; Advíncula, Tapia, Cartagena, Peña, López; Lapadula y Valera”.

Perú formando contra Chile. (Foto: IMAGO).

¿A qué hora juegan EN VIVO Perú vs. Colombia por Eliminatorias?

Perú vs. Colombia EN VIVO Y DIRECTO, jugarán este viernes 6 de septiembre desde las 20:30 horas de Perú. Chocando por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, el duelo se dará en el Estadio Nacional de Lima, con un porcentaje alto de entradas vendidas. Puede ser un partido de alta tensión en lo absoluto. La primera prueba de fuego en el proyecto liderado por Jorge Fossati como entrenador principal.

¿A qué hora juegan EN VIVO Ecuador vs. Perú por Eliminatorias?

Ecuador vs. Perú EN VIVO Y DIRECTO, jugarán este martes 10 de septiembre desde las 16:00 horas de Perú. Chocando por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas, el duelo se dará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado – Quito, Ecuador. Acá sabremos para qué está el proyecto de Jorge Fossati al mando de la Selección Peruana. Quien debería sumar mínimo tres unidades, entre los versus contra Colombia y Ecuador.