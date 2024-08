El nombre de Renato Tapia está siendo mencionado por medio mundo, supuestamente no jugó la época de Copa América 2024 para no lesionarse y agarrar un buen equipo. Lejos de saber certezas, toca guiarse a ciegas con lo que se habla en el mundo sobre el peruano, quien podría desembarcar en cualquier club, pero teóricamente, estamos viendo cómo se comporta dentro de un mercado de pases que no lo tiene como un protagonista principal.

¿Cuáles son los equipos interesados por Renato Tapia?

Renato Tapia ahora mismo sería objetivo principal para ser contratado por clubes como Unión Berlín de la Bundesliga, Fluminense en Brasil, y el Celtic de Escocia. Todos con presente positivo, los cuales podrían decidirse de una vez por todas con el internacional de la Selección Peruana. Pero bajo algún concepto, todavía no hay una decisión fuerte en la mesa de debates internacionales.

Esta información apareció hace poco en Transfermarkt, donde se expuso que la oportunidad de mejora en la vida de Renato Tapia estaba cerca de concretarse, pero eso al final no es una certeza al ciento por ciento. Porque vemos al ex Sporting Cristal en las categorías formativas, muy tranquilo viviendo unas vacaciones espectaculares. El fútbol al parecer, todavía puede esperar un poco más, y no hay una necesidad exagerada de que se tomen decisiones a la loca.

Mientras esto pasa, los días de cara para el siguiente partido por Eliminatorias Sudamericanas, se acerca más. En el mes de septiembre estarán jugando Perú contra Colombia en Lima, precisamente en el Estadio Monumental, pero lejos de ser un problema, parece verse todavía como una fecha lejana. El siguiente cotejo del equipo de todos, será como visitante ante el combinado patrio de Ecuador. Donde se necesitará del mejor Renato Tapia, sin embargo, aún no hay mayores novedades.

¿Por qué no quedó Renato Tapia en España?

Recordemos que dejó pasar su tiempo en el Celta de Vigo porque no se sentía valorado del todo, y pensaba que podía ganar mucho más dinero. Lejos de esa oportunidad, alargó su estancia hasta el máximo en el conjunto celeste, hasta quedar libre de contrato, despidiéndose, dejando una parte de su vida por esos lugares. Ahora deberá elegir sabiamente cuál será su siguiente paso, para ser destacado en lo económico, como también en lo competitivo.

Renato Tapia en la Selección Peruana. (Foto: IMAGO).

¿Cuánto llegó a ganar Renato Tapia como salario?

Renato Tapia supo ser acreedor de 100 mil dólares mensuales, según el Diario Trome de Perú, cuando todavía competía en España. Si esta cifra es cierta, el volante se llevó por lo menos 4 millones por sus últimas cuatro temporadas en el Celta de Vigo. Siendo uno de los más valorados en ese aspecto, con razón lo retribuyó muy rápido en cancha, porque se convirtió bastante rápido en un referente y capitán en el grupo.

¿Cuánto es el valor actual de Renato Tapia?

Renato Tapia es tazado en aproximadamente 5 millones de euros, según la información del portal de transferencias: Transfermarkt. Llegando a costar 20 millones de euros cuando jugaba en el Celta de Vigo en el 2021, ahora su costo ha caído, pero espera retomar su mejor monto. Dependerá de la siguiente decisión que tome el volante de la Selección Peruana, como dicen por ahí, su último gran contrato en su vida profesional.