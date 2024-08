El presente de Christian Cueva no es bueno, eso lo hemos repetido hasta el cansancio, al punto de que el propio Jorge Fossati tomó parte en este aspecto. El enganche de la Selección Peruana en la última Copa América 2024 está viviendo situaciones tensas, las cuales seguramente no se les desea a nadie. Pero ahora, estaría cometiendo un acto mal visto dentro del fútbol peruano, y te lo contamos al detalle, en esta oportunidad.

Ernesto Jerónimo Macedo León, periodista de L1 MAX, expone lo que pasa ahora mismo en el entorno más cercano del volante nacional. Quien está pronto a llegar a su nuevo equipo: “Información de UCV: Hay conversaciones avanzadas con Christian Cueva. Solo falta la firma. Si todo marcha como ahora, será anunciado en estos días. “Es un jugador de la casa. Si ‘Chicho’ cae vs. Cusco, es probable su salida. Ayer, Arley Rodríguez fue operado con éxito”.

Y eso termina teniendo mucho sentido, porque hay otra versión semejante, del periodista de TVPERU DEPORTES, Joseph Patiño Samamé, quien en su cuenta de Twitter adelantó: “Guillermo Salas tuvo una reunión con la dirigencia de Universidad César Vallejo, ante la chance que Christian Cueva se sume al plantel poeta. La dirigencia le habría argumentado a ‘Chicho’ que solo serían rumores. De caer en Cusco, su estancia en Trujillo terminaría. ‘Aladino’ espera”.

Todo haría pensar que Christian Cueva hoy solo está esperando un mal resultado de la Universidad César Vallejo en Cusco, para poder darle forata al actual entrenador, y tener campo libre para trabajar en Trujillo sin Guillermo Salas. Quien en teoría le faltó el respeto en su momento, humillándolo de manera que es muy difícil de perdonar. En esta oportunidad no tomamos bandos, solo exponemos situaciones claras. Con esto nos damos cuenta que lo veremos en la señal de (Disney+), más pronto que cerca.

¿Cómo empezó la enemistad entre Christian Cueva y Guillermo Salas?

Chicho Salas supuestamente le hizo daño cuando estuvo en Alianza Lima, contó Aladino en el programa de YouTube de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Enfocados: “Mi contrato iba a ser de un año, pero pidieron que sea de 6 meses. O sea, me estaban probando, yo era un chibolo… ¿Y quién pidió eso? Tu amigo, tu amigo pidió que me hagan un contrato de 6 meses porque querían probarme”.

Christian Cueva en el pasado con la indumentaria de César Vallejo. (Foto: Prensa UCV).

La respuesta de Chicho Salas no se hizo esperar, y fue determinante cuando estaba en el aeropuerto, en el mes de mayo: “Qué raro, me sorprende Christian, porque hace una semana me ha estado llamando para venir acá a Trujillo y ahora me sale con esas cosas. Pero tranquilo, todo bien”. Dejando muy mal parado a Christian Cueva por su versión expresada, en un plano de confianza supuestamente.

¿Cuánto ganaba Christian Cueva en su último club?

Christian Cueva llegó a percibir 70 mil dólares en Alianza Lima, su último club con sueldo oficialmente. Estando en la temporada 2024, el volante de 32 años ya no tiene contrato con Al Fateh de Arabia. Por lo que puede negociar con quien se le plazca, y entregar todo su talento a la orden de lo que requiera ese portador. Es casi seguro que no estará en su nuevo club, con el sueldo explicado acá, porque sería casi imposible que se lo paguen.