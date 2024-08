Llegó el momento de ver de corto a un jugador como Christian Cueva, quien debe estar listo para competir en una misión bastante compleja. De él dependerá cómo lo gestione, cómo trabaje esta situación, porque es algo compleja. La Universidad César Vallejo si se libera de Paolo Guerrero, estará gestionando la llegada del Aladino a tierras trujillanas, con la idea de que repunten en lo deportivo. Por eso estaría pesando su fichaje.

¿Dónde jugará finalmente Christian Cueva?

Aladino es el hombre del momento, así lo cuenta el periodista Mauricio Loret de Mola en el programa de YouTube, Desmarcados, donde expuso las razones que acercarán al Enano al conjunto trujillano, de cara a este Torneo Clausura 2024: “Si no sucede nada raro, Christian Cueva va a ser nuevo jugador de César Vallejo. No llega a un entorno muy favorable. Una cosa es pelear arriba el campeonato y otra es pelear abajo”.

Precisando que el presente deportivo del volante nacional, dependerá de cómo se mueva en estos días. Porque así son las negociaciones: “Me dicen que Cueva y Cienciano se han alejado. No hay nada firmado como se dijo. Pregunté si andaba encaminado y me dijeron que por el momento no. No sé si van a acercar posturas, pero sé que la presencia de Ibáñez a Cueva le gustaba, porque lo tenía en la selección y creía que podían hacer cosas interesantes juntos”.

Destacando el periodista deportivo ex Fox Sports Perú, lo que se conoce como avance de información. Que de no mediar inconvenientes, veremos a Christian Cueva jugando en el equipo de Richard Acuña, presidente que hace sufrir hasta hoy a Paolo Guerrero: “Eso en cuanto a lo futbolístico. Sé también que el jugador está pidiendo más de lo que tiene pensado el club. Quizás por ahí se alinean y se llega a un acuerdo, pero por ahora no ha firmado”.

¿Cuál es el presente de Christian Cueva?

Es más, quien sigue esa senda informativa, es un medio de comunicación escrito: “Según pudo conocer Depor, ‘Aladino’ se ha reunido con el entorno del equipo de Trujillo. Con un mal inicio en el último torneo del año (un triunfo y cuatro derrotas), la dirigencia del club mantiene conversaciones con el futbolista, en pro de sumar más variantes en la plantilla, teniendo en cuenta que no se encuentran en un lugar muy poco auspicioso en la tabla de posiciones de la Liga 1”.

Christian Cueva entrenando en el pasado en la Universidad César Vallejo. (Foto: UCV Prensa).

Destacando el Diario Depor que al día de hoy, la urgencia de llevar a Christian Cueva, es casi una necesidad: “Con 23 puntos en el acumulado, los ‘Poetas’ marchan en la posición 14, a tres unidades de la zona de descenso a Segunda División. En ese sentido, la llegada de Cueva significaría un refuerzo de jerarquía, aunque no existan garantías de buen rendimiento, debido a que no tiene equipo desde el 2023, cuando se desvinculó de Alianza Lima. A nivel de clubes, su último duelo fue en octubre del año pasado”.

¿Cuánto ganaba Christian Cueva en su último club?

Christian Cueva llegó a percibir 70 mil dólares en Alianza Lima, su último club con sueldo oficialmente. Estando en la temporada 2024, el volante de 32 años ya no tiene contrato con Al Fateh de Arabia. Por lo que puede negociar con quien se le plazca, y entregar todo su talento a la orden de lo que requiera ese portador. Es casi seguro que no estará en su nuevo club, con el sueldo explicado acá, porque sería casi imposible que se lo paguen.