Los tres jugadores que Jorge Fossati no convocaría para el Perú vs. Colombia

Jorge Fossati aprendió varias lecciones tras la Copa América 2024. No obteniendo para nada el resultado que quería, el técnico se dio cuenta de algunas cosas. Dentro de ellas, la más clara es la falta de gol que tiene la Selección Peruana y, dentro de otras, es que no puede seguir dando oportunidades a jugadores que no hacen nada por estar en óptimas condiciones.

Basándonos en su discurso de que, si bien puede dar oportunidades, lo cierto es que el ciclo se terminó completamente para tres jugadores. Recordando que Perú chocará ante Colombia en Lima y Ecuador en Quito por las Eliminatorias Sudamericanas de septiembre, hay algunos elementos que no serán convocados.

El primer nombre cae de maduro: Christian Cueva. Sin club, dejando imágenes lamentables y sin aportar nada a Perú durante la Copa América 2024, Jorge Fossati se habría decidido por borrar a ‘Aladino’. Además, ahora mismo el volante está en una situación crítica con el hincha y llamarlo por las Eliminatorias Sudamericanas solo será exponerlo a él y exponerse a sí mismo.

Otro nombre que quedaría fuera de la lista oficial de Perú para los duelos ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas sería Paolo Guerrero. Teniendo club, pero sin jugar, el delantero todavía no resuelve su situación con la Universidad César Vallejo y hoy está más afuera que dentro del próximo duelo de la Selección Peruana.

El tercer nombre sí ha tenido regularidad, pero no ha dado lo que se esperaba de él con Perú en la Copa América 2024. No queda ninguna duda que Jorge Fossati tampoco convocaría a André Carrillo para los duelos por las Eliminatorias Sudamericanas. Cuestionado por el fanático por sus últimas apariciones, la ‘Culebra’ habría cumplido su ciclo con la Selección Peruana.

¿A qué hora juegan EN VIVO Perú vs. Colombia por Eliminatorias?

Perú vs. Colombia EN VIVO juegan este lunes 6 de agosto desde las 20:30 horas de Perú. Chocando por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, el duelo se dará en el estadio Monumental de Ate.

¿Cómo ver GRATIS Perú vs. Colombia por Eliminatorias?

Perú vs. Colombia se verá GRATIS y EN VIVO en la señal de Movistar Deportes, América Televisión y ATV. Enfrentándose por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, el cotejo se desarrollará desde las 20:30 horas de Perú.