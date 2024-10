Bombazo de última hora con respecto al futuro inmediato de la Selección Peruana. Si es una buena o mala noticia, ya lo mencionarán nuestros seguidores de Bolavip. Porque se trata de una ausencia que le dolerá muchísimo al entrenador de La Blanquirroja. Quien lo tiene en muchísima consideración, por ser alguien de mucha confianza y cercano a su trabajo. Ahora, veremos qué pasará con el equipo de todos, que sufrió una baja de consideración.

¿Quién es la baja de la Selección Peruana contra Brasil?

Kevin Pacheco, periodista deportivo de RPP Noticias avisó en su cuenta de Twitter, lo que estará pasando el día de mañana por Eliminatorias Sudamericanas. Con la delegación peruana principal, que buscará hacer historia de visita contra La Canarinha: “Sebastián Avellino no integrará la delegación peruana que viajará para enfrentar a Brasil, este martes. Jorge Fossati lo acaba de confirmar en conferencia. Santiago Escutary y Edder Benítez estarán a cargo de la preparación física en Brasilia”.

¿Quién representará en su lugar a Perú frente a la Selección Brasileña?

Para ir un poco más a fondo con el asunto, Gustavo Peralta del Diario Líbero y PBO Campeonísimo detalló el motivo principal de su ausencia en esta incursión al territorio brasileño. No se trata por un tema legal, si no, más de cuidado como tal: “Jorge Fossati confirma en conferencia que el preparador físico Sebastián Avellino no viaja a Brasil. Ojo que no hay prohibición, es más una decisión conversada. En su lugar estará Mario Mendaña (PF de la Sub-20) junto a Santiago Escutary y Edder Benítez”.

¿Por qué no viaja Sebastián Avellino a Brasil?

Tal como la gente de fútbol entenderá y recordará, la temporada pasada cuando el grupo de trabajo encabezado por Jorge Fossati, estuvo en Brasil por Copa Sudamericana. Enfrentando a Corinthians de São Paulo, tuvo un inconveniente legal Sebastián Avellino, porque fue captado haciendo gestos racistas a la tribuna. Ese hecho no es pasado por agua tibia en ese país, y terminó detenido en una comisaría de la localidad. Pasando horas en un estado de encarcelamiento complicado.

Jorge Fossati con Oliver Sonne en los entrenamientos. (Foto: FPF).

La entidad jurídica de Brasil lo condenó al preparador físico uruguayo por esta razón. La fiscalía lo denunció por palabras y gestos racistas, siendo castigado así: “El preparador físico de Universitario de Perú fue condenado por racismo tras una denuncia del Grupo Especial de Lucha contra los Delitos Raciales y de Intolerancia (GECRADI) del MPSP. En la sentencia dictada el 1 de diciembre, el Juzgado del 29 Penal de Barra Funda establece la obligación de pagar dos salarios mínimos a una entidad de destino social”.