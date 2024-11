En la previa de una nueva Fecha FIFA nos llegó una información bastante curiosa que habrá que ver si se termina concretando, pero debe manejarse con bastante cuidado en ese sentido. Esta redacción pudo conocer que ante la detención de Agustín Lozano, quien ahora mismo es la cabeza en Federación Peruana de Fútbol, es un directivo local. Arturo Ríos asumirá el cargo de presidente de La Bicolor por lo sucedido en el famoso Caso Los Galácticos, donde están investigados muchos personajes del deporte rey en nuestro país.

Ahora, si Perú cae contra Chile estará completamente eliminado de todo sueño de conseguir un pase a la siguiente cita mundialista. Por un tema de números no podrá clasificar al evento conocido como Norteamérica 2026. Por eso no tendría sentido continuar con el proceso de Jorge Fossati, quien estaría dejando el puesto libre para el que quiere suplantarlo como director técnico en la Selección Peruana. Lo cual sería una pésima noticia, si no hubiese un candidato poderoso.

¿Quién reemplazaría a Jorge Fossati en la Selección Peruana?

Durante los próximos quince días, quien tome las decisiones en la FPF será el mencionado Arturo Ríos. Quien es presidente del Club Atlético Grau de la Liga 1, y estaría trayendo a su entrenador de máxima confianza, según cuentan. Sí señores, Ángel David Comizzo, el argentino tendría todos los boletos para llevarse el buzo de la Selección Peruana. Los motivos son simples, está en un buen momento, conoce el mercado local, es alguien de confianza para el nuevo mandamás, y es bastante más económico que cualquier otro técnico del mercado.

¿Qué dijo Ángel David Comizzo sobre la opción de dirigir a la Selección Peruana?

Recordemos cómo Ángel David Comizzo habló con el programa de Youtube, Entre Ceja y Ceja. Donde mostró su anhelo de poder trabajar en el equipo de todos: “Me encantaría dirigir a la selección peruana, pero con una condición, que se le diga a la gente que por uno o dos mundiales no vamos a ir… Porque no hay otra manera de poder salir de este pozo. Hoy, por ejemplo, Bolivia está por encima de nosotros; ellos lograron que 2 equipos pasaran fase de grupos de Copa Libertadores y nosotros no”.

¿Ángel David Comizzo conoce el fútbol peruano?

Es más, Comizzo como técnico sabe bien que el trabajo de Ricardo Gareca quedó corto y ahora se está sufriendo demasiado para ver el recambio como tal: “Lo de Rusia 2018 fue una isla, pero no se la aprovechó. Estamos inmersos en un problema gravísimo. Digo ‘estamos’ porque yo me siento parte de y estoy muy arraigado. No te voy a decir que soy un peruano más, pero me duelen muchas cosas que pasan (…). Yo creo que ‘Chemo’ del Solar es el único tipo que trata de hacer algo por el fútbol peruano”.

Jorge Fossati dirigiendo en la Selección Peruana.

Destacando el trabajo de Chemo del Solar desde la organización en las categorías inferiores. El Indio demuestra su conocimiento sobre el ambiente local, y cuánto entiende del universo de la Selección Peruana en todos sus niveles. Interesante manera de cerrar este tema de interés: “Está dejando muchas oportunidades y se está poniendo al servicio del país. Hay que volver a las bases, empezar a trabajar con los jóvenes, pero cómo lo hacemos si no hay apoyo de los grandes dirigentes”.

