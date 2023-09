Alianza Lima ganó bien el partido contra Carlos A. Mannucci demostrando estar vivo en el Torneo Clausura, un triunfo soberano como visitante en un terreno donde está cómodo de competir siempre. Trujillo es una ciudad donde Los Íntimos de La Victoria se presentan y colman cualquier recinto deportivo.

Fue un duelo bien parejo, el cual se termina rompiendo por detalles generales, esos que definen muchas veces campeonatos. Los dirigidos por Mauricio Larriera lo tenían marcado, por ello, salieron a matar en el segundo tiempo, donde los goles llegaron por cantidades industriales en ambas porterías.

En una de ellas estaba Manuel Heredia, el capitán de Carlos A. Mannucci se mostró incómodo por la gestión del VAR en el cotejo contra Alianza Lima. Después del pitazo final, reveló parte de su charla con el juez principal, y sus palabras son bastante reveladoras en todo sentido.

“Creo que constantemente, por no decir todos los días, es un tema constante el que se habla de los árbitros y quiero declarar, respetuosamente, que el árbitro me dice que en el segundo gol que iban a calibrar el VAR. En un partido tan decisivo para nosotros, calibrar el VAR en el momento nos deja con ese sabor amargo, porque si el VAR no estaba apto, se tomaba la decisión del línea quien ya había levantado la bandera”. Eso se podría señalar también como una denuncia abierta ante el público general.

Finalmente, Manuel Heredia, fiel a su estilo, soltó toda la frustración que llevaba por dentro: “No condicionó en ningún momento a Alianza Lima, a nosotros nos expulsaron a dos, comenzando el encuentro nos llenaron de amarillas, pero a ningún jugador de Alianza, si mal no recuerdo, le sacaron tarjeta. Entonces, cómo se puede interpretar esto, sobre todo cuando estamos en la recta final y con la necesidad de puntos para alcanzar la Copa Sudamericana”.

El posible once de Alianza Lima para el siguiente partido

Alianza Lima regresa a la actividad cuando enfrente a FBC Melgar en Lima por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y tendrá como entrenador a Mauricio Larriera. Para ese partido saldría con el siguiente once: Marco Saravia; Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Santiago García, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Jairo Concha; Bryan Reyna, Christian Cueva, Hernán Barcos.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. FBC Melgar por el Torneo Clausura de la Liga 1?

El siguiente partido de Alianza Lima es en Lima, el día jueves 28 de septiembre por la fecha 16 del Torneo Clausura y enfrentará a FBC Melgar en el estadio Mansiche de Trujillo.

¿Dónde ver el partido entre Alianza Lima y FBC Melgar por el Torneo Clausura de la Liga 1?

Alianza Lima se enfrentará a FBC Melgar por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Liga 1 Max.