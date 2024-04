El goleador puede decir que estará en óptimas condiciones, muy pronto, más de lo que se imaginaban muchos. Martín Cauteruccio está en el proceso final de su recuperación, por eso la información que a continuación compartiremos, es la más exacta dentro de lo que se permite. Es un tema delicado, pero con el paso de las semanas, se fue acomodando de forma correcta.

Sandro Bazán del Diario Líbero expuso cómo va todo el proceso de Martín Cauteruccio: “El atacante uruguayo cumplió un mes y un día exactamente sin jugar un partido oficial tras ser diagnosticado con un problema hepático. El departamento médico vio conveniente no exigir a su referente en la ofensiva para que su recuperación pueda estar al 100%”.

La pregunta que se hacen todos los hinchas de Sporting Cristal la responde el periodista deportivo: “¿Cuándo podría jugar? Martín Cauteruccio podría estar el 15 de abril ante Deportivo Garcilaso en el Cusco, aunque al tratarse de un partido de altura se evaluará y dependiendo la decisión médica podrá integrar el plantel o en todo caso jugar el 21 ante Cusco FC en el Alberto Gallardo”.

A su vez, el comunicador del Diario Líbero, expone todo lo que ha pasado con el delantero en las últimas horas: “”Caute” no estará el domingo ante Sport Huancayo por la fecha 10 del Torneo Apertura. El uruguayo aún no entrena con normalidad, sino que se seguirá aumentando cargas para ser evaluado. La idea es que no pueda sentir ninguna molestia y todos sus chequeos salgan con normalidad para recibir el alta total”.

¿En qué partido podría volver Martín Cauteruccio?

Según vemos el calendario de la Liga 1, el partido pactado entre Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal, tiene como fecha el lunes 15 de abril. Desde las (7:30 PM – HORA PERUANA) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. Ahí podríamos ver nuevamente a Martín Cauteruccio en actividad profesional.

¿Qué dice Sporting Cristal sobre Martín Cauteruccio?

En las últimas sesiones de trabajo, desde la Florida, anunciaron que el atacante uruguayo está: “Está evolucionando favorablemente de la inflamación hepática diagnosticada inicialmente. En la actualidad, el jugador no presenta síntomas y, desde hace algunos días, viene realizando trabajos en el campo y con aumento de carga”.

¿Cuántos goles lleva Martín Cauteruccio?

El atacante rimense tiene una racha tan grande que solo en 6 partidos por Liga 1 anotó 12 goles, sigue siendo el máximo anotador de la Liga 1. Se han jugado 9 encuentros y su más cercano perseguidor es Carlos Garcés con 8 anotaciones en el Cienciano del Cusco. Una locura lo de Martín Cauteruccio.