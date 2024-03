Martín Cauteruccio se ofrece a este club gigantesco y no se trata de Sporting Cristal

La idea principal de Martín Cauteruccio es salir campeón nacional con Sporting Cristal. El delantero uruguayo después de la decepción enorme de quedar fuera de la Copa Libertadores a mano de Always Ready toma ciertas determinaciones. Donde lo más importante siempre será el bien personal, cómo se sienta mejor como ser humano, mucho antes que el profesional que todos vemos.

El Caute Gol expresó sus sensaciones como hincha, y persona de fútbol ante el programa 100% deporte de su país. En Uruguay quiere retirarse algún día en el cuadro donde nació como el delantero que hoy es: “No quiero ponerme en la cabeza algo que no sé si va a pasar, pero si pasara sería hermoso volver a Nacional, el club me dio muchas herramientas para el fútbol y para mi vida”.

Sporting Cristal es su presente, eso nadie se lo cambiará. Pero siempre tiene presente al Bolso de Montevideo: “En mi cabeza lo primordial es disfrutar donde estoy, disfrutar lo que pasa, vivir el día a día. Si se da de terminar mi carrera en Nacional sería algo hermoso. Tengo mucha gente amiga en Nacional, cada vez que puedo veo los partidos. Tengo mucha gente conocida que está ligada al club y el cariño por el club va a quedar por siempre”.

Es más, es tan fanático del conjunto Uruguay, que ya aconsejó al equipo del Chino Recoba, quien es actual entrenador. Le dejó tips para jugar ante el Always Ready: “Estuve hablando con gente de Nacional sobre el hecho de ir a la altura. Sobre todo de temas organizativos, el viaje. Creo que lo mejor es lo que va a hacer Nacional, ir a Santa Cruz de la Sierra y subir el mismo día de partido”.

La idea para él es que el club donde compartió con Luis Suárez, no cometa los mismos errores que Sporting Cristal hace unas semanas. Por eso, Martín Cauteruccio entrega todas sus experiencias al servicio del cuadro de sus amores: “He visto los últimos partidos de Nacional. Creo que tiene un plantel como para imponerse contra Always Ready, pero no puede jugarle de igual a igual en la altura”.

¿Qué dicen en Sporting Cristal sobre Martín Cauteruccio?

El entrenador del equipo rimense habló en la previa del último partido. Enderson Moreira sostuvo: “Feliz por el momento que atraviesa Martín Cauteruccio, somos un grupo que trabajamos para hacer un muy buen papel. Cauteruccio es una pieza importante. Converso con Leandro Sosa y le doy el apoyo (tras la lesión), es importante en el equipo”.

¿Cuántos goles lleva Martín Cauteruccio en Sporting Cristal?

Sus números son una locura, actualmente está manteniendo una racha de 17 goles en 8 partidos y es el máximo goleador mundial. Superando a cracks absolutos como Robert Lewandowski del FC Barcelona, Erling Haaland y el propio Kylian Mbappé. Martín Cauteruccio a sus 36 años está disfrutando el mejor momento de su carrera.