La crisis de no tener trabajo seguramente debe ser uno de los aspectos más duros en la vida de un profesional en el deporte rey. Eso le está pasando a La Sombra, Christian Ramos, quien seguramente ahora pensará qué está haciendo mal para no conseguir equipo con toda la historia sobre sus espaldas. Te contamos cómo piensa, y qué diagnóstica sobre su presente la popular Sombra.

En una charla extensa con RPP Noticias, estuvo junto al Tanque Arias, donde Christian Ramos menciona lo que vive ahora en el día a día. Desde el silencio en un ambiente poco familiar a él: “Estoy en mi casa, me siento y digo que es raro que no me llamen o que no tenga una propuesta. Me parece superraro. Hace dos o tres años, estuve jugando Eliminatorias y, ahora, que no tenga equipo es medio raro”.

Los clubes peruanos parece que le perdieron el interés, o por lo menos, se lo hacen saber de una manera bastante indirecta. La cual él intenta explicar desde su perspectiva: “Lo que me han dicho es que no voy a ir a jugar en provincia porque tengo un salario muy alto, pero yo digo que para eso se habla conmigo. Esas son las excusas que me dan, ahora no sé qué será”.

Los partidos de Liga 1 donde pueda jugar Christian Ramos desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Suscríbete ya mismo!

Christian Ramos no se siente cómodo con todo lo que está pasando en la presente temporada de Liga 1. Porque no hay facilidades para los futbolistas de la región, y se está priorizando en principio a quienes vienen desde el exterior como fichajes: “Lo más complicado es el tema de los 25 jugadores y los 6 extranjeros, que solo pasa acá y eso es como que ya para nosotros no hay espacio”.

Además, reflexionando sobre la famosa frase en contra de Sporting Cristal, la cual le recuerdan siempre, pide disculpas: “Sí, me arrepiento. No debí decirlo porque salí de ahí, es un muy buen club y siempre tengo que estar agradecido con ellos porque en ese equipo debuté”. Recordemos que dijo hace años: “Mira quién nos grita. Si fuera Alianza Lima o la ‘U’ sería otra cosa, pero es Cristal, no pasa nada”.

¿En qué equipos jugó Christian Ramos antes?

Formado como profesional en Sporting Cristal, La Sombra pasó a Universidad de San Martín en 2009. Después tuvo la chance de jugar en Alianza Lima, posteriormente en Juan Aurich para la temporada 2013. Teniendo chance de emigrar al extranjero en clubes como Gimnasia y Esgrima La Plata, Emelec, Tiburones Rojos de México, y Al-Nassr de Arabia Saudita. Para después militar en Universitario de Deportes, FBC Melgar, Sport Boys, entre otros.

¿Cuál es el valor actual de Christian Ramos?

Según informa el portal internacional Transfermarkt, el ex Selección Peruana está tazado en 125 mil euros para el mercado mundial. Christian Ramos a sus 35 años está expectante de lo que pueda pasar con la vida profesional personal. Después de casi dos décadas compitiendo, parece haber llegado al final de su carrera como defensor.