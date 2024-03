La oportunidad de ver a Paolo Guerrero desde los ojos más limpios y manejados con admiración es un placer. En este caso, debutó con la Universidad César Vallejo, anotó un gol, y se llevó la polémica absoluta por su comportamiento en cancha. Hasta ahí, parece que completó con todo lo que esperaban los hinchas de él. La idea era que llame la atención de los presentes, así lo logró.

Pero nadie tenía una frase desacreditando su llegada, bajándole la llanta a la gestión de la Universidad César Vallejo. En Universitario de Deportes no van por la misma corriente que lo coloca como el principal crack de la Liga 1. El más superlativo de las últimas épocas, o de toda la historia en el deporte rey nacional. Por lo menos, eso lo menciona Jean Ferrari.

El administrador temporal de la “U” declaró en el podcast de Gino Bonatti sobre este tema: “Es importante. Pero, ¿El más importante? Yo no lo considero así. Nosotros, en la U, hemos traído al Oreja Flores, Solano, o antes Germán Leguía o de repente Teófilo Cubillas o César Cueto o Jefferson Farfán. Creo que sería injusto decir que ha sido el mejor en la historia”.

En este 2024 todos los partidos de la César Vallejo con Paolo Guerrero, por Liga 1 (desde el extranjero), los podrás ver por Star +. ¡Ingresa al enlace para suscribirte!

Lo cual termina siendo bastante llamativo por todo lo que pasó en las últimas jornadas. Vamos por partes, Paolo Guerrero nunca jugó en Perú, representó siempre de forma correcta a su país de manera internacional, y prometió volver algún día. Lo cumplió como el profesional que es, pero no en el equipo que hubiese querido. Con camiseta de Alianza Lima era perfecto, pero no se dio esta eventualidad.

Está compitiendo con la Universidad César Vallejo, lo cual no es poco, pero pudo haber estado mejor referenciado. Desde el plano deportivo va eso. Ahora, con lo mediático, la rompe toda. Cualquier información con respecto al capitán de la Selección Peruana es un éxito. Lo cual nos dice que al hincha nacional le interesa mucho, y eso no se puede negar en ningún idioma.

¿Por qué Jean Ferrari dijo eso sobre Paolo Guerrero?

Seguramente para proteger la integridad de Universitario de Deportes en la época de su centenario institucional. Como principal encargado del cuadro merengue, Jean Ferrari no le quiso faltar el respeto en ningún momento. Pero sí destacó a otros jugadores, uno de ellos el Oreja Flores, quien está como principal referente del equipo crema.

¿Qué dijo Paolo Guerrero en su debut?

Después de jugar el partido entre César Vallejo y Cusco FC, Paolo Guerrero declaró fuerte: “Un poco indignado con el arbitraje. Este equipo salió a pegar desde el primer minuto. Me pisan, no revisa el VAR. Esta última jugada sí va a revisar. A Vélez le meten un codazo, se le hincha el ojo y no lo expulsa, le sacan amarilla”.