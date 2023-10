No cabe ninguna duda que Alianza Lima logró un gran resultado en Juliaca ante Deportivo Binacional. Ganando por 2-1 en la fecha 17 del Torneo Clausura, el cuadro del técnico Mauricio Larriera sigue teniendo chances de ganar el certamen y coronarse tricampeón de la Liga 1.

Pero lamentablemente para sus aspiraciones, Alianza Lima no depende de sí mismo y tiene que esperar que tanto Sporting Cristal como Universitario pierdan en la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1, y sobre eso habló el técnico Mauricio Larriera.

“Contento con el resultado, con el esfuerzo de los muchachos y por haber conseguido un primer objetivo importante que era la tabla acumulada, clasificar a la fase de grupos y ya estar, en principio, en la final del campeonato nacional“, comentó Mauricio Larriera, técnico de Alianza Lima.

Larriera ve campeón a Alianza y mandó advertencia a Cristal y Universitario

Haciendo también un balance sobre lo que se vio en el campo de juego, Mauricio Larriera habló sobre la presión de representar a Alianza Lima: “Como no dependemos de nosotros, cada partido de los rivales es importante saber el resultado, trato de no preocuparme, pero la presión está siempre en Alianza porque siempre hay que ganar en donde sea, en este caso a casi 4 mil metros y hace mucho tiempo que no se ganaba ahí”, siguió.

Cerrando su intervención sobre el planteamiento táctico que usó Alianza Lima, Mauricio Larriera fue sincero y reveló la fórmula del éxito:”Mucho de lo que se planificó salió, pero todo depende de la toma de decisiones, de la actitud de los futbolistas y en eso estamos satisfechos porque fue un resultado importantísimo”.

El posible once de Alianza Lima para el siguiente partido

Alianza Lima regresa a la actividad cuando reciba a ADT de Tarma en Lima por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y tendrá como entrenador a Mauricio Larriera. Para ese partido saldría con el siguiente once: Ángelo Campos; Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, Pablo Míguez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Jairo Concha; Bryan Reyna, Christian Cueva, Hernán Barcos.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. ADT de Tarma por el Torneo Clausura de la Liga 1?

El siguiente partido de Alianza Lima es en Lima por la fecha 18 del Torneo Clausura y enfrentará a ADT de Tarma el sábado 21 de octubre desde las 4:00 PM en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

¿Dónde ver el partido entre Alianza Lima y ADT de Tarma por el Torneo Clausura de la Liga 1?

Alianza Lima se enfrentará a ADT de Tarma por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Liga 1 Max.

Así marcha Alianza Lima en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima ha disputado 16 partidos y se ubica en la posición 4 con 33 puntos, 9 partidos ganados, 6 empatados y 1 perdido, con 17 goles a favor y 6 goles en contra.