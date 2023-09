Neymar no pudo convertir ningún gol en el cotejo entre Perú vs. Brasil por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas. El crack mundial no tuvo un buen juego y fue cambiado sobre el borde final del cotejo. Luego, en declaraciones, el ’10’ renegó sobre el estadio del césped del estadio Nacional.

Catalogándolo de “muy malo”, Neymar no ocultó su enojo por las condiciones en las que estaba el césped del estadio Nacional. Luego, sí destacando el juego de Perú vs. Brasil por Eliminatorias Sudamericanas, el crack catalogó el partido como un duro compromiso.

Declarando para Movistar Deportes, Neymar valoró el juego de Perú vs. Brasil en Eliminatorias: “Fue un partido muy duro, tuvimos muchas ocasiones la verdad, la primera parte pudimos salir con un 1-0 o 2-0, pero fue un partido difícil, Perú tiene un equipo que defiende bien, que tiene buenos jugadores”, destacó el número ’10’ del ‘Scratch’.

Neymar desató toda su furia contra Perú

Luego, continuando con su declaración, Neymar también tuvo palabras fuertes para el estado del campo de juego: “El campo estaba malísimo, pero conseguimos el gol al final, lo que importa son los tres puntos”, terminó en su comentario el crack de Brasil, que logró robarle tres puntos a Perú por las Eliminatorias al Mundial.

Chocando por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas, Brasil venció a Perú con un deslucido Neymar y tomó la cima de la clasificación al Mundial. Mientras que por el lado del cuadro de Juan Reynoso, el conjunto ‘Bicolor’ está en la séptima posición de la tabla general.

Neymar se quejó al término del Perú vs. Brasil. Video: Twitter @MovistarDeporPe.

¿Cuándo juega Perú vs. Chile por Eliminatorias?

El siguiente partido de la selección de Perú será contra Chile en el Estadio Monumental de Santiago, encuentro válido por la tercera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver el partido entre Perú vs. Chile por Eliminatorias?

El partido de la selección de Perú vs. Brasil por el torneo Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 a las 7:00 p.m. Este jueves, 12 de octubre, se verá en los siguientes canales. América Televisión y ATV para señal abierta. Movistar Deportes en cable. Las aplicaciones de streaming son: América TVGO y Movistar Play.