Pasamos la página del partido ante Brasil, es momento de estar enfocados en el futuro, para mejorar como equipo. Eso seguramente habrá dicho Juan Reynoso en la interna de la Selección Peruana una vez terminado el partido doloroso frente a La Canarinha.

La Selección Peruana cuenta con un punto después de su visita ante Paraguay, donde se empató, y la derrota ante el combinado patrio de Neymar. La Blanquirroja ahora debe trabajar duro, mentalizarse en sumar la mayor cantidad de puntos hasta el fin de este 2023.

Por eso, saber lo que pasará es fundamental. Desde los rivales, horarios, y el esquema que usará el equipo de todos de cara a sus próximos enfrentamientos. Perú tiene todo listo, debe encarar con certezas, alejando las dudas, para tener la mayor cantidad de puntos.

Kevin Pacheco nos acerca el itinerario confirmado que tendrá la Selección Peruana: “Próximos partidos de la Selección Peruana: Chile vs Perú – 12 de octubre – 7:00 pm. Perú vs Argentina – 17 de octubre – 9:00 pm. Bolivia vs Perú – 16 de noviembre – 3:00 pm. Perú vs Venezuela – 21 de noviembre – 9:00 pm”.

Juan Reynoso deberá trabajar sus partidos de forma específica, para enfrentarse a países con distintos poderíos. Está el clásico ante Chile, luego a Lionel Messi y compañía, para después chocar en la altura de La Paz ante La Verde. Cerrando el 2023 con La Vinotinto de local ¿Cómo nos irá? Ojalá muy bien.

¿Cuál fue el último partido de la selección de Perú?

La selección de Perú viene de jugar contra la selección Brasil por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El resultado fue de 0-1 y el encuentro se disputó en el Estadio Nacional de Lima.

¿Cuándo y dónde adquirir las entradas para los partidos de la selección de Perú en Eliminatorias?

Mediante comunicado oficial, la selección de Perú dio a conocer que los hinchas podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma de Joinnus.