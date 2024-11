Complicado termina siendo el presente de la Selección Peruana, pensando en lo que se vendrá de aquí a las siguientes semanas. El equipo de todos deberá dejar la vida ante su similar de Chile en un cotejo que paralizará seguramente todo el continente. En este caso, veremos a un cuadro como La Blanquirroja con dos ausencias de consideración, debido a que arrastran un castigo bastante complejo. Por ende, se debe entender que lo que vendrá, es de muchísima consideración. Ahora te pasamos a presentarlo.

¿Qué jugadores no podrán jugar en la Selección Peruana?

Según cuenta el medio de comunicación, Radio Programas del Perú, en su versión web. La Blanquirroja no podrá estar completa para el partido frente al conjunto nacional sureño. Por la siguiente razón a considerar: “La Selección Peruana llegará con una sensible baja para enfrentar a Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas. ¿La razón? El entrenador Jorge Fossati no podrá contar con Carlos Zambrano para el ‘Clásico del Pacífico’, según pudo conocer RPP”.

¿Por qué se dan las sanciones hacia la Selección Peruana?

Siguiendo por esa línea informativa, los detalles de la sanción como tal para El León de la Selección Peruana, nos menciona: “La información indica que Carlos Zambrano fue sancionado una fecha de las Eliminatorias por “insultar a un oficial Conmebol del partido ante Brasil”. Esta ausencia golpea a la bicolor, ya que el central de Alianza Lima es uno de los pilares en la defensa de la bicolor, que está obligado a vencer a Chile en Lima para poder a seguir aspirando a la clasificación rumbo al Mundial 2026”.

¿Qué otro jugador de la Selección Peruana fue sancionado?

Como precisamos en el titular de este artículo, no solo se trata de un jugador castigado como tal. Hay otro profesional sancionado en la Selección Peruana, pero con un detalle muy importante. Desde antes ya estaba descartado para jugar contra Chile en la Fecha FIFA doble que estará viniendo: “No solo Carlos Zambrano fue suspendido por la Conmebol. Marcos López, que no fue convocado para esta fecha doble de las Eliminatorias, también fue sancionado con una jornada de suspensión”.

Carlos Zambrano y Marcos López no jugarán contra Chile. (Foto: Getty).

En el caso de Marcos López es algo mucho más entendible que no esté considerado en la Selección Peruana, porque no juega hace bastante en su club debido a una lesión que lo marginó a descansar. Pero de todas maneras, es valioso entender cómo su labor hubiese sido pospuesta por la sanción que cayó en el último cotejo ante Brasil. Donde seguramente, junto a Carlos Zambrano, intentaron salvar a La Bicolor. Pero, quedaron expuestos en todos los sentidos, cayendo ahora en una sanción bastante compleja.