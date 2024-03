Establecido en Inglaterra, Nolberto Solano brindó una amplia charla sobre el presente de la Selección Peruana. Recordando el tiempo en el que estuvo Ricardo Gareca como técnico y él como asistente, ahora el ‘Maestrito’ reflexionó sobre lo que le dará Jorge Fossati a Perú y cómo deben tomar la presencia de Paolo Guerrero.

Siendo consciente que Paolo Guerrero es el jugador más veterano de Perú, y que con 40 años es muy probable que sea titular en el cuadro de Jorge Fossati, Nolberto Solano valoró más el esfuerzo colectivo sobre la presencia individual. Con ello como punto de partido, el ‘Maestrito’ habló sin tapujos del ‘Depredador’.

En charla con Gabriel Casimiro del diario Depor, Nolberto Solano reflexionó sobre la presencia de Paolo Guerrero en la Selección Peruana: “Olvidémonos de las individualidades y más aún no le vamos a exigir a un Paolo Guerrero que está en sus últimas etapas de su fútbol. Ganas tiene, espíritu ganador lo tiene, no lo va a perder, pero hay una realidad. Paolo Guerrero ya no te va a dar 90 minutos de golpe a golpe, espero equivocarme, pero a nivel Eliminatoria, de intensidad, a ese ritmo, es muy difícil”.

Lo cierto es que Jorge Fossati convocó a Paolo Guerrero para que esté en los amistosos que sostendrá Perú ante Nicaragua y República Dominicana. Teniendo ese respaldo, habrá que ver qué dispone el técnico uruguayo y si al final opta por el ‘Depredador’ o Gianluca Lapadula.

Solano jubiló a Guerrero de la Selección Peruana

Hablando sobre su presente en la Selección Peruana, Paolo Guerrero también expresó cómo se siente de cara a los dos amistosos que tendrá Perú. Charlando para los medios deportivos, el ‘Depredador’ fue claro: “Tengo muy buenas sensaciones de lo que viene de cara a estos dos partidos”.

Ahora habrá que ver qué sistema táctico usa Jorge Fossati con la Selección Peruana y si incluye a Paolo Guerrero dentro de los titulares. Sabiendo que el ‘Depredador’ ha venido jugando con la Universidad César Vallejo, está en la decisión del estratega ponerlo o no de titular ante Nicaragua y República Dominicana.

¿Paolo Guerrero será titular en el Perú vs Nicaragua?

Paolo Guerrero tiene todas las cartas para ser titular en el duelo amistoso entre Perú y Nicaragua. Siendo el primero de dos cotejos, el técnico Jorge Fossati lo tendría en consideración.

¿Cuándo juegan Perú vs Nicaragua?

Perú vs Nicaragua juegan este viernes 22 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva. Chocando desde las 8:30 PM, el duelo será de corte amistoso y marcará el debut de Jorge Fossati al mando de Perú.