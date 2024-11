Fue campeón en Ecuador y viene de ser campeón en Perú con Universitario y es normal que pongan a Fabián Bustos como opción de la Selección de Perú. Ante esto el DT argentino habló sobre su intención de la Bicolor en reemplazo de Jorge Fossati.

“Hoy ya me visualizo, en tres o cuatro años más, dirigiendo una selección. Me encantaría. Si me hubieras preguntado hace cinco años, te habría dicho que era imposible. Pero ahora sí lo visualizo, no en el futuro inmediato, pero creo que en dos o tres años me gustaría dirigir una selección”, dijo en charlas con El Canal del Fútbol de Ecuador.

“Nunca pensé que algún día dirigiría una selección. Nunca imaginé que llegaría a dirigir al Barcelona o a equipos tan top. Cuando uno arranca, siempre piensa en dirigir un equipo de primera división y mantenerse en distintas ligas”, amplió.

“Perú está en un momento difícil, donde no se visualizan recambios generacionales, pero ahora, en la próxima fecha FIFA de marzo, Perú tiene la posibilidad de ganar los seis puntos. Si lo logra, se va a meter en la pelea por el séptimo cupo”,

ver también Se fue recién y ahora suena para ser DT de la Selección de Perú

ver también Este sería el club de Christian Cueva para el 2025

¿Hasta cuándo tiene contrato Bustos en Universitario?

Fabián Bustos tiene contrato en Universitario hasta diciembre del 2024. Llegando para el año del ‘Centenario’, el técnico argentino tiene la responsabilidad de ganar el título de la Liga 1 de Perú y tras lograrlo renovó para la temporada 2025 y analiza el armado del equipo con renovaciones.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto gana Fabián Bustos en Universitario?

Fabián Bustos gana 40 mil dólares mensuales en Universitario, aproximadamente. Firmando por toda la temporada 2024, el técnico argentino se embolsaría 400 mil dólares por todo el año.