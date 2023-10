Como estará de complicado el presente en la Selección Peruana de cara al nuevo partido contra Argentina. La Blanquirroja no puede perder, si no estará condenada a ser considerada una de las peores escuadras de la región por Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Ahora, lo más importante que se debate en las calles es si debe debutar Oliver Sonne contra la Selección Argentina. Si es así, en dónde debe jugar, si debe sentar a Luis Advíncula o Aldo Corzo. O debe jugar junto a ellos, todas esas dudas vamos a plantearlas a continuación.

¿Qué cosas nos pueden dar los tres jugadores de Perú? Y en qué puntos se pueden complicar contra la campeona del mundo. La Blanquirroja con Juan Reynoso tiene un perfil bastante defensivo, al punto de no patear al arco en ninguna oportunidad. Siendo esto bastante preocupante.

Entonces, vamos a ver cómo juega, en qué posición se mueven, y lo que podrían aportarle a Perú contra Argentina. El nombre más mencionado es Oliver Sonne, quien llegó para ser una solución a las carencias en ambas bandas. Porque puede manejar ambos perfiles, eso se ha visto en muchos resúmenes de su trabajo.

Oliver Sonne junto a Luis Advíncula y Aldo Corzo son chances ante Argentina. (Fotos: Twitter).

Después, Luis Advíncula, considerado por muchos como el mejor lateral derecho de la historia en la Selección Peruana, por todo lo que le entregó al equipo de todos. Y no menos importante, Aldo Corzo, con todas sus facultades, a servicio del combinado patrio. Con estas premisas partimos fuerte.

¿Cuáles son los puntos fuertes de Oliver Sonne como lateral?

Una vez terminada la cordial presentación, primero debemos señalar que Oliver Sonne puede jugar en cualquier banda de la cancha. Tanto como lateral, volante, o un extremo tipo carrilero, donde pueda aprovechar dos de sus puntos más altos en la competencia. Uno, la proyección sin balón al espacio vacío, y la velocidad para arrancar una jugada.

¿Luis Advíncula debería ser titular frente a Argentina?

Estas dos situaciones no son tan vistas en Perú desde hace mucho, porque Luis Advíncula hoy casi no juega de lateral en Boca Juniors y perdió bastante recorrido. Frente a Paraguay y Chile no se le vio nada bien desde lo físico, su punto más alto en teoría. Ahí debería entrar el nombre de Oliver Sonne, dependiendo qué necesita Juan Reynoso, para subsanar los pendientes que hoy por hoy sufre La Blanquirroja.

¿Cuál es el punto fuerte de Aldo Corzo como defensor en la banda?

Aldo Corzo es un perfil bastante más defensivo, ni en su mejor momento fue un avión por banda derecha. Es más, hoy es un jugador convertir a central por Jorge Fossati en Universitario de Deportes. Por eso, quizás, cuando está representando a nuestro país, lo vemos mucho más metido si es colocado por como lateral.

¿Cuál de los tres laterales, Sonne, Advíncula o Corzo, debería ser titular contra Argentina?

Conocemos a ciencia cierta lo que nos puede dar el mejor Luis Advíncula y Aldo Corzo en esa zona. Sea el primero como lateral o central, y el segundo como defensor en la banda o volante más adelantado. ¿Ellos podrían ser llamados a ser mejores opciones ante La Albiceleste? Déjanos tu comentario, el cual es muy importante, además, participa de la encuesta.