Cuando se da el choque entre dos cuadros grandes por un jugador, aparecen diversas oportunidades para poder analizar, y entender por qué conjunto se terminará inclinando. Ahora, en Liga 1, se miran de cerca tanto Sporting Cristal como Alianza Lima, en lo que es el mercado de pases local. La competencia nuestra tendrá a un nombre nuevo si no pasa nada extraño, dependerá de su club raíz, si lo terminan dejando una saludable libertad de acción. Ahí dependería solamente del jugador que debe escoger el proyecto que más le convenga en este preciso momento.

¿Qué jugador le quitaría Sporting Cristal a Alianza Lima?

Como bien menciona el siguiente medio de comunicación, el jugador que interesaba hasta hace poco, únicamente, al equipo del pueblo. Parece tener más chances de poder jugar con el conjunto cervecero, la presente temporada: “En la edición impresa de Líbero confirmaron que en Sporting Cristal hay interés por contar con Axel Cabellos. La directiva conversa con Racing para conseguir el préstamo del lateral izquierdo de 18 años”. Acá es donde entra el duelo entre quien puede dar más por el jugador en mención.

¿Por qué gusta tanto Axel Cabellos en Sporting Cristal?

Como podemos notar, el Diario Líbero señala que el hermano de Catriel Cabellos está encantado con la oportunidad de jugar en La Florida. El motivo es claro, tendrá de cerca a su familia, en caso esto, termine sucediendo “Tras un exhaustivo análisis, el comando técnico liderado por Guillermo Farré considera que Axel puede ser de mucha ayuda por la banda izquierda que por ahora tiene a Nicolás Pasquini como dueño del puesto. Quieren competencia y el jugador de 18 años les permitirá dar ese salto de calidad”.

ver también Alianza Lima pierde a futbolista extranjero considerado como el mejor refuerzo para la Liga 1

ver también Fue contratado en Alianza Lima por sus goles, no rindió, y ahora se va a un gigante internacional

Nos podemos dar cuenta que su historia como futbolista, es positiva, por eso ha sido valorado no solo en nuestro país, sino por las selecciones nacionales. También está la reciente campeona del mundo, que lo tuvo hasta hace poco: “Axel Cabellos tiene nacionalidad peruana y argentina, por ello fue convocado a la Sub 17 de la Albiceleste. El lateral izquierdo es uno de los importantes proyectos que tiene Racing. Además, es una de las figuras de la bicolor que jugará en el Sudamericano Sub 20”.

Axel Cabellos en Racing Club. (Foto: Racing Club).

Publicidad

Publicidad

¿Quién es Axel Cabellos y por qué gusta en Sporting Cristal?

Axel Cabellos es un futbolista argentino-peruano, nacido el 18 de noviembre de 2006 en Buenos Aires (19 años), Argentina. Juega como lateral izquierdo en las divisiones menores del Racing Club de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Axel es el hermano menor de Catriel Cabellos, quien también es futbolista y actualmente podría llegar a Sporting Cristal. A los 16 años, Axel firmó su primer contrato profesional con Racing Club, destacando en las categorías inferiores del club. Tiene experiencia y es seguido de cerca por la Academia.