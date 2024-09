Oliver Sonne ya sabe si jugará o no contra Ecuador: Jorge Fossati toma medida urgente para Perú

No tuvo minutos, estuvo apartado, y se le vio algo tocado, pero esto es parte del fútbol de alta competencia. Jorge Fossati sabe que tiene que tomar decisiones fuertes muchas veces para poder darle balance a la Selección Peruana. Contra Colombia no lo veía sumando, y habían otros elementos con más chances de resolver. Por eso, Oliver Sonne no salió en lista. Pero ante Ecuador, la cosa es distinta, por lo que podemos entender con un dato revelado hace poco.

¿Oliver Sonne jugará contra la Selección Ecuatoriana?

Mediante la información chequeada por un popular medio de comunicación, sabemos qué pasará con el Gringo: “Según informó el diario Líbero en su edición impresa, Sonne estaría incluido en la convocatoria oficial para enfrentar a Ecuador. El lateral derecho del Silkeborg IF de la Superliga Danesa tendría así una nueva oportunidad de debutar con la selección en estas eliminatorias sudamericanas, tras haber sido descartado para el partido contra Colombia por razones tácticas”.

Oliver Sonne podrá decir presente si no pasa nada extraño: “Hasta el momento, la bicolor no ha confirmado la lista definitiva de jugadores que viajarán a Quito para el compromiso frente al equipo dirigido por Sebastián Beccacece, que viene de una ajustada derrota ante Brasil por 1-0 en Curitiba. Ambos conjuntos necesitan una victoria para mantenerse en la pelea por un cupo directo al Mundial de Norteamérica 2026”.

Vamos entendiendo que la altura, poderío físico, esa destreza para adaptarse rápido a las situaciones límites. Metería a Oliver Sonne en la lista final de convocados para el partido de Perú en Quito contra la Selección Ecuatoriana. Antes tuvo una misión complicada en Copa América cuando jugó ante Argentina y no desentonó. En el presente, tuvo que verlo desde lejos el partido contra Colombia, pero parece que contra La Tri tendrá mucha más presencia, lo cual es valioso en su vida.

Pero eso no solo queda ahí, un nombre suelto estaría apareciendo por fuera, como añadido informativo: “Por otro lado, aún no se ha definido el once titular que presentará Perú en Quito. Se especula que Edison Flores podría ser parte del equipo desde el inicio, dado que ha mostrado buen rendimiento en la altura y ha marcado goles importantes contra Ecuador en el pasado. Las próximas horas serán clave para conocer la alineación final”.

¿Cuántos años tiene Oliver Sonne?

Oliver Sonne tiene 23 años, pues nació un 10 de noviembre del 2000. Mide 1,84 m y juega en el Silkeborg IF del fútbol de Dinamarca. Además, debutó con la Selección Peruana con el dorsal 3 ante Nicaragua. Hasta el momento actuó en pocas oportunidades en el equipo de todos. La hinchada lo respalda bastante por el sentido propio de elegir a nuestro país, por encima de la nación donde nació. Ese tipo de decisiones calan fuerte en el fanático de La Bicolor.

Oliver Sonne tomando café en la VIDENA. (Foto: FPF).

¿Qué idiomas habla Oliver Sonne actualmente?

Oliver Sonne habla de manera fluida los idiomas danés e inglés. Ahora, ante la exigencia de integrarse al grupo de la Selección Peruana, también se le ha pedido que apresure sus clases de español. Jorge Fossati en su momento explicó qué le pidió que trabaje muy rápido la comunicación para estar en onda con sus compañeros de VIDENA. Al día de hoy, se le ve muy bien relacionado con los demás convocados, cumpliendo el pedido del Nonno.