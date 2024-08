Alianza Lima la pasó mal durante estos meses, cuando tenía a un jugador del extranjero, a quien le renovó esperando su mejora y explosión inmediata. Invirtió tanto tiempo, como dinero, en el delantero Pablo Sabbag, quien por enésima vez se lesionó de consideración. Le costó mucho volver a competir, estar a la altura de lo que exige el equipo del pueblo, pero lo logró conseguir ahora mismo frente a la camiseta de Cienciano del Cusco.

Pablo Sabbag marcó uno de los goles en el espectacular triunfo de Alianza Lima contra el Papá de América. Rompiendo su mala racha, de minutos jugados de forma deficiente, y la ausencia de anotaciones en esta temporada. El Jeque conversó como una de las grandes figuras ante L1 MAX, y mencionó sus sensaciones al respecto, todo a flor de piel: “Estaba pasando por un momento donde tenía que tener paciencia y seguir perseverando para anotar”.

Respondiéndole a todos los críticos que durante estas semanas, lo destrozaron por ser un jugador que no sumaba nada en Alianza Lima. Las redes sociales lo vapulearon hasta por las puras, da a entender: “A la gente le puedo decir que a veces hablan sin conocer realmente lo que pasa, deben ser más cuidadosos al hablar, muchas veces lastiman a la gente, quieran o no uno ve los comentarios, pero también somos seres humanos. No está bien que se hagan comentarios que pueden lastimar”.

¿Cuál es la dura confesión de Pablo Sabbag?

Confesando que la pasó mal, teniendo una voz resquebrajada después de aceptar que estaba sufriendo en silencio todo este tiempo. Pocos entienden lo que pasó durante su tiempo de lesión, es bastante complicado según expone Pablo Sabbag: “Tuve una lesión complicada, una lesión larga y, como toda lesión, quedan dolores que se van yendo. Vengo de semanas muy buenas donde el dolor es mínimo y me estoy sintiendo mejor”.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre el presente de Pablo Sabbag?

El capitán principal de Alianza Lima después del partido expuso lo que conversó en la intimidad con El Jeque antes de golear a Cienciano del Cusco. Con estas palabras muestra su afecto El Pirata, quien aprovechó el tiempo frente a las cámaras de L1 MAX: “Le dije a Pablo Sabbag que tuviera un poco más de calma y que el gol iba a llegar. Las condiciones que tiene nadie las duda”.

Pablo Sabbag jugando con Alianza Lima ante Cienciano. (Foto: Liga 1).

¿Cuánto gana Pablo Sabbag actualmente en Alianza Lima?

Se estima que Alianza Lima le paga a Pablo Sabbag alrededor de 35 mil dólares mensuales, según algunas fuentes internas. Siendo uno de los sueldos más altos del plantel, el cuadro íntimo buscaría terminar el contrato del delantero extranjero. Pero por ahora, solo esperan tenerlo de vuelta para poder desarrollar su talento, junto a la opción de que te rinda de principio a fin.

¿Cuánto cuesta actualmente Pablo Sabbag en Alianza Lima?

Transfermarkt en sus fuentes dice que Pablo Sabbag está tazado en 800 mil euros aproximadamente. Todo por su paso por equipos de alto nivel en el pasado, ya que hoy anda lesionado sin mayores certezas. Supo jugar en Deportivo Cali, Tondela, Estudiantes La Plata, Newell ‘s, y CD La Equidad. Ahora en Alianza Lima continúa en deuda porque no jugó nada a lo largo de este año.