Durante la última entrevista que dio Paolo Guerrero a La Lengua de Jesús Alzamora. El delantero nacional habló de muchas cosas, hasta se comparó con un crack de todos los tiempos, cuando era solo un niño. Así como lo leen, no escatimó en ningún calificativo, destacando que de pequeño él jugaba una barbaridad. Hasta le enseñó un video donde se puede ver al delantero, encarando a rivales de su edad.

Esto nace por una pregunta que le hace el propio entrevistador a Paolo Guerrero. Donde le consultó por su estilo de juego cuando era todavía un infante, y como quien, se veía en un futuro a largo plazo. El Depredador fue claro en ese sentido: “El ‘Gordo’ Ronaldo, siempre. Mi papá tenía los VHS y me grababa los videos de él para yo verlo. A veces mi papá grababa mucho de la televisión, los goles que pasaban”.

Ahí es donde se acerca Paolo Guerrero, mediante su teléfono personal y le enseña al comunicador en YouTube. Cómo jugaba el mini capitán de la Selección Peruana en formato VHS: “¿Alguna vez has visto definir al ‘Gordo’ Ronaldo definiendo? ¿Te puedo enseñar uno? Cuando yo tenía… Me lo mandaron el otro día, te lo quiero enseñar para que veas como definía”.

Sobre su salida de Alianza Lima tiempo después, cuando recién tenía sus primeros años en el fútbol profesional. Paolo Guerrero contó por qué no continuó en tienda blanquiazul: “Me quedé, seguí jugando en las inferiores, llegué a hacer pretemporada con Alianza, fui a banca en dos o tres partidos, salgo en lista en la Copa Libertadores ante Cerro Porteño. Salí en lista, todo y llega Bayern”.

Con el tiempo aprendió que no se puede ir regalando a cualquier lugar. Paolo Guerrero por eso ahora no habla con el corazón, y deja todo a la iniciativa de las personas interesadas. Sea en Matute o en algún otro lugar donde lo necesiten: “No levantaría el teléfono, porque hay una comisión de directivos, cuerpo técnico, cómo voy a llamar y decirles ‘quiero ir a Alianza Lima’, eso no existe. Si me llaman, lo evaluaría”.

Sobre su futuro, Paolo Guerrero está seguro que pronto llegará una opción, aquella que le llene los ojos de manera constante. En un principio, desea seguir ganando cosas, como lo hizo hace poco en la Liga Deportiva Universitaria de Quito en Ecuador: “Estoy esperando a que llegue una propuesta, algo concreto, bueno. Un proyecto que sea para ganar alguna copa internacional”.

¿Cuánto vale Paolo Guerrero hoy en día?

A sus 40 años en condición de libre, según Transfermarkt, Paolo Guerrero está tazado en 175 mil euros. Lejos queda de su época más valiosa, cuando llegó a costar 8 millones de euros con la camiseta del Hamburgo SV en Alemania. El capitán de la Selección Peruana, busca ahora un reto donde se pueda mantener en la élite.