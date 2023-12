Teniendo una gran temporada con Liga de Quito de Ecuador, Paolo Guerrero se alzó con la Copa Sudamericana y con la Serie A de Ecuador. Con los nuevos títulos en su poder, el delantero peruano se dio un tiempo para charlar sobre su enemistad que tiene con Claudio Pizarro, excompañeros de la Selección Peruana.

Si bien comentó que por ahora están alejados, cuando antes jugaban ambos por la Selección Peruana, el delantero Paolo Guerrero reveló el momento exacto y la situación en que su relación con Claudio Pizarro empezó a hacerse cada vez más distante.

“No he tenido oportunidad de conversar con Claudio Pizarro. A raíz del doping nos alejamos. Siempre fui hincha de Claudio, le tuvo admiración”, reveló Paolo Guerrero en charla con RPP Deportes. Y cómo no hacerlo, pues el ‘Depredador’ vivió bajo la tutela de Claudio Pizarro en el Bayern Múnich.

Jugando además en la Selección Peruana, todo se complicó cuando en la lucha por ir al Mundial de Rusia 2018, Paolo Guerrero dio positivo en un doping. Saliendo a brindar declaraciones su mamá, en ese punto todo vínculo entre el ‘Depredador’ y el ‘Bombardero’ se terminó.

No siendo culpable por lo que dijo su mamá, Paolo Guerrero ha declarado que no tiene nada de qué disculparse. Ante esto, Claudio Pizarro también ha dicho que no ha buscado acercarse al ‘Depredador’ pues las palabras de su mamá todavía están sin ser reconocidas ni perdonadas.

¿Qué relación tenían Claudio Pizarro y Paolo Guerrero?

Claudio Pizarro y Paolo Guerrero tuvieron caminos similares. Ambos formados en Alianza Lima, el ‘Depredador’ creció viendo el juego del ‘Bombardero’ y luego tuvo la oportunidad de estar juntos en el Bayern Múnich. Luego se separaron y volvieron a juntarse en la Selección Peruana.

¿Lograrán resolver sus diferencias Paolo Guerrero y Claudio Pizarro?

Es muy difícil que Paolo Guerrero y Claudio Pizarro logren resolver sus diferencias pues ninguno quiere dar el primer paso. El ‘Depredador’ no se quiere hacer cargo de lo que dijo su mamá sobre el ‘Bombardero’ y primero tendrían que resolver ese punto.